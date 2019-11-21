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четверг, 21 ноября 2019 07:56

Снимут продолжение "Джокера"

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Снимут продолжение &quot;Джокера&quot;
Фильм Джокер. Фото: gordonua.com

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс получил разрешение на съемки второй части картины.

Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group Тебе Эммерихом в его офисе и вышел оттуда с разрешением снять "как минимум еще одну историю", сообщает The Hollywood Reporter.
Он не только станет режиссером сиквела, но и напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером, который работал над первой частью.

В работе над второй частью, скорее всего, примет участие исполнитель главной роли Хоакин Феникс. Представители Филлипса и студии отказались от комментариев.

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Американский актер Хоакин Феникс предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел фильма "Джокер".Джокер слишком многогранный персонаж, чтобы рассказать о нем в одной части.

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