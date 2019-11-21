Снимут продолжение "Джокера"

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс получил разрешение на съемки второй части картины.
Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group Тебе Эммерихом в его офисе и вышел оттуда с разрешением снять "как минимум еще одну историю", сообщает The Hollywood Reporter.
Он не только станет режиссером сиквела, но и напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером, который работал над первой частью.
В работе над второй частью, скорее всего, примет участие исполнитель главной роли Хоакин Феникс. Представители Филлипса и студии отказались от комментариев.
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Американский актер Хоакин Феникс предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел фильма "Джокер".Джокер слишком многогранный персонаж, чтобы рассказать о нем в одной части.
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