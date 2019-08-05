Снимают первое в Украине славянское фэнтези

Фото: Фото предоставлено Людмилой Бойченко

Исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне" на основе славянской мифологии снимают вблизи села Дениши на Житомирщине. Проект совместного производства Украины и Словакии. Будет состоять из 12 серий.

Действие происходит на рубеже VI-VII веков. 18-летняя травница Драга ищет способ спасти своего брата, который превратился в оленя. Однажды он приводит ее к раненому незнакомцу, находящемуся без сознания, который не помнит, кто он и кто хочет его убить. Благодаря своим волшебным способностям Драга спасает чужака. Вместе они пытаются выяснить, кто он такой. Чем больше узнают, тем большая угроза нависает над всеми жителями славянского городища Большой стол, по сюжету.

По словам создателей, это первый сериал в Украине, в основе которого лежат традиции и мифология древних славян.

"В сериале наблюдаем за жизнью поселения в течение одного года, когда происходят все ритуалы, которые были у древних славян в дохристианский период, - говорит словацкий сценарист Йозеф Колеяк. - Начинаем от превращения молодых ребят в мужчин, инициации, а завершаем летним солнцестоянием, большим празднованием жизни. Кроме того, видим ритуалы погребения, рождения, общения с другими мирами. За всем этим наблюдаем глазами человека, который не принадлежит к обществу и видит все впервые, фактически - взглядом зрителя".

Главную роль играет актриса Полина Носыхина. Словацкие режиссеры сериала - Петер Бебьяк и Михал Блашко, украинский - Сергей Санин.

"Мода на славянский фольклор и фэнтези станет глобальной, - говорит креативный продюсер сериала "Славяне" Алена Бобровская. - Уже в "Американских богах" зрители полюбили славянского Чернобога и сестер Зорь. В этом году Netflix выпустит сериал "Ведьмак" по роману поляка Анджея Сапковского. Было бы очень обидно, если ничего фэнтезийного не вышло бы у нас. Могло случиться, как с "Чернобылем": американцы и британцы сняли самый рейтинговый в мире сериал, а голоса наших авторов на эту тему, к сожалению, мировое сообщество не услышало".

Премьера "Славян" на телеканале "1+1" запланирована на 2020 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трейлер сериала "Ведьмак" показали на главном фестивале поп-культуры

В боевых сценах сериала "Славяне" привлечены каскадеры, работавшие над "Игрой престолов", а также с британским режиссером Ридли Скоттом и американским - Стивеном Спилбергом. Постановщик трюков - Роман Янкович. Шоураннер и сорежиссер проекта Петер Бебьяк в 2017 году снял словацко-украинский фильм "Межа". Лента получила Приз за лучшую режиссерскую работу на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах. Стала самой кассовой словацкой картиной за всю историю домашнего кинопроката.