Снежная королева стала нервным подростком

27 ноября 2013 года в прокат вышел мультфильм "Ледяное сердце" от студии "Дисней". Получил два "Оскара" - как лучший мультфильм и за саундтрек Let it go.
Принцесса Эльза способна создавать лед и снег. Пользуется своей магией, когда играет с младшей сестренкой Анной. Случайно ранит сестру. Эльза чувствует вину, закрывается в комнате до того времени, пока не научится контролировать способности. Родители девушек погибли. Эльзе приходится выйти наружу и стать королевой, по сюжету.
Создали по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Кристиана Андерсена. Долгое время в "Дисней" работали именно над созданием экранизации. Пытались запустить проект 2000-го и 2009-го. Платье Снежной королевы разрабатывали еще перед "Белоснежкой" 1939-го.
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Режиссеры - Крис Бак и Дженнифер Ли. Рассказали, что вместо злой королевы создали "напуганную девушку, которая не может управлять своими сверхспособностями". Ее сестра Анна так же не может сдерживать влечение к людям и слишком доверяет незнакомцам. По словам Ли, это простая история о совершеннолетии и взрослении.
"Оригинальна сказка Андерсена довольно мрачная. Из нее нелегко сделать детский мультфильм, - говорит продюсер Питер Дель Вечо. - Пытались дать Снежной королеве человеческие качества. Это удалось, когда сделали ее и Анну сестрами. Это приблизило их переживания современной аудитории. У героинь сложные семейные отношения. Эльза делает плохие вещи, но зритель понимает почему. Мы отошли от оригинальной истории. От нее оставили только снег, лед и саму королеву ".
Виды зимнего королевства срисовали из Норвегии. В наряды героев включили отсылки к скандинавской культуре. Создали более 300 костюмов. Имели на разработку 17 месяцев. Сделали лабораторию по исследованию снега. Аниматоры наблюдали за разбивкой льда и образованием снежинок.
Вторая часть "Ледяного сердца" установила рекорд и произвела фурор в прокате. Собрала 127 млн долл. Это лучший ноябрьский результат в старте. В рейтинге самых кассовых фильмов "Ледяное сердце 2" уступает место "Суперсемейке" с 182 млн долл. и "В поисках Дори" с 135 млн долл.
Наибольшие кассовые сборы "Ледяное сердце 2" собрал в Китае - 53 млн долл., Кореи - 31,5 млн долл. и Японии - 18,2 млн долл. В общем мультфильм стартовал с дебютом на 37 рынках мира.
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