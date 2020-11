Снежная королева стала нервным подростком

Мультфильм "Ледяное сердце" создали по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Кристиана Андерсена. Из злодейки Королеву сделали "напуганной девушкой, которая не может управлять своими сверхспособностями". Ее сестра Анна слишком доверяет незнакомцам. По словам режиссеров, это история о совершеннолетии и взрослении. Фото: Pinterest

27 ноября 2013 года в прокат вышел мультфильм "Ледяное сердце" от студии "Дисней". Получил два "Оскара" - как лучший мультфильм и за саундтрек Let it go.

Принцесса Эльза способна создавать лед и снег. Пользуется своей магией, когда играет с младшей сестренкой Анной. Случайно ранит сестру. Эльза чувствует вину, закрывается в комнате до того времени, пока не научится контролировать способности. Родители девушек погибли. Эльзе приходится выйти наружу и стать королевой, по сюжету.

Создали по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Кристиана Андерсена. Долгое время в "Дисней" работали именно над созданием экранизации. Пытались запустить проект 2000-го и 2009-го. Платье Снежной королевы разрабатывали еще перед "Белоснежкой" 1939-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы будем скучать: в сети оплакивали смерть живой Мадонны

Режиссеры - Крис Бак и Дженнифер Ли. Рассказали, что вместо злой королевы создали "напуганную девушку, которая не может управлять своими сверхспособностями". Ее сестра Анна так же не может сдерживать влечение к людям и слишком доверяет незнакомцам. По словам Ли, это простая история о совершеннолетии и взрослении.

"Оригинальна сказка Андерсена довольно мрачная. Из нее нелегко сделать детский мультфильм, - говорит продюсер Питер Дель Вечо. - Пытались дать Снежной королеве человеческие качества. Это удалось, когда сделали ее и Анну сестрами. Это приблизило их переживания современной аудитории. У героинь сложные семейные отношения. Эльза делает плохие вещи, но зритель понимает почему. Мы отошли от оригинальной истории. От нее оставили только снег, лед и саму королеву ".

Виды зимнего королевства срисовали из Норвегии. В наряды героев включили отсылки к скандинавской культуре. Создали более 300 костюмов. Имели на разработку 17 месяцев. Сделали лабораторию по исследованию снега. Аниматоры наблюдали за разбивкой льда и образованием снежинок.

Вторая часть "Ледяного сердца" установила рекорд и произвела фурор в прокате. Собрала 127 млн ​​долл. Это лучший ноябрьский результат в старте. В рейтинге самых кассовых фильмов "Ледяное сердце 2" уступает место "Суперсемейке" с 182 млн долл. и "В поисках Дори" с 135 млн долл. Наибольшие кассовые сборы "Ледяное сердце 2" собрал в Китае - 53 млн долл., Кореи - 31,5 млн долл. и Японии - 18,2 млн долл. В общем мультфильм стартовал с дебютом на 37 рынках мира.