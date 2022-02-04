"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко

Выставка ранних произведений художников-монументалистов Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко проходит в Киеве в Художественной академии (НАИИА). Художники известны знаковыми работами в столице - мозаичными панно центрального автовокзала на Демеевской, композициями во Дворце детей и юношества. А также модернистскими залами прощания на Байковом кладбище и Стеной памяти. Тандем художников создавал этот горельеф в течение 13 лет, но советская власть решила залить его бетоном. Стена памяти до сих пор считается самым знаковым произведением украинского монументального искусства. В 2018 году ее начали восстанавливать.

Gazeta.ua побывала на выставке и расспросила экспертов о наиболее известных произведениях Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. В экспозиции в большинстве своем представлены работы, которые художники создали во время обучения в НАОМА. В частности, это уникальная серия произведений о культуре северного народа ненцев. Выставку приурочили к 90-летию Владимира Мельниченко.

ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко в 1954 году отправились на летнюю практику к берегам Белого и Баренцевого морей. Сначала Архангельск, потом поселок Козлы, затем остров Колгуев. Должны были исследовать быт и культуру северного народа ненцев. Художница Яблонская (Татьяна Яблонская в то время была заместителем председателя правления Союза советских художников Украины. - Gazeta.ua) мотивировала тогда еще молодых художников фразой: "Как мне надоела эта серо-коричневая живопись, шахтеры в работах. Если бы вы разъехались на все четыре стороны и привезли мне что-то свежее, новаторское".

Вовремя вернуться с острова Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко не смогли из-за плохо настроенной навигации. Академия пошла на уступки студентам и перенесла защиту дипломов на год. В завершение учебы Ада и Владимир представили 240 живописных и графических работ о традициях и обычаях коренного населения Крайнего Севера. Впервые защита дипломов состоялась публично в актовом зале. Тогда даже пригласили кинематографистов, чтобы заснять.

Автор: Тарас Подолян Первый проректор НАИИА Андрей Яланский рассказал о раннем периоде творчества Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Художники учились в академии 1951-1957 гг.

"Глобализация все стирает, а поездка Ады и Мельниченко - это как портал времени. Они ухватили тот момент и визуализировали эпос ненцев. Создали чуть ли не единственную серию картин из тех мест. Эти народы не находились в общественной формации, несли архетипную память, что сохранялась на протяжении тысячелетий", - рассказал заведующий кафедрой живописи НАИИА Олесь Васильевич Соловей.

После второго путешествия в Арктику художники передали в дар городу Нарьян-Мар 229 работ. Таким образом организовали первый арктический художественный музей, посвященный народу Крайнего Севера.

"Ада и Владимир трижды путешествовали на Север. А этой темой занимались в течение семи лет и вспоминали потом всю жизнь. Когда вынужденно задержались, то в местном интернате для детей-ненцев создали художественную школу. Уже через 50 лет Владимир с Адой за свой счет выдали 500 экземпляров книги с работами этих детей и передали им за Полярный Круг", - рассказал первый проректор НАИИА Андрей Яланский.

"ИНОПЛАНЕТЯНКА" ИЗ МЕТЕОРИТНОГО КАМНЯ

В экспедициях художники работали с любым материалом, который находили. Поскольку в тундре лесов почти нет, то с деревом была проблема. Супруги раскручивали обычные обои, склеивали и работали на них. Этнические ненецкие сюжеты Ада Рыбачук вырезала скальпелем на остатках кораблей, оставшихся после крушения. Однажды на берегу моря нашли метеоритный камень. Из него сделали скульптуру и тайно доставили в Киев. О том, из чего она сделана, Ада и Владимир умалчивали практически до 2000-х годов.

Автор: Тарас Подолян Метеоритный камень Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко обнаружили на острове Колгуев. Из него сделали скульптуру и тайно перевезли в Киев.

Владимир Мельниченко вспоминает об этой работе так: "Нашел этот метеоритный камень на острове Колгуев. Он был, словно оплавлен огнем. Мы сразу поняли, что он неземного происхождения. Но то, что это действительно метеорит, узнали через год от геологов. Они попросили забрать к себе в научный институт, но мы отказали. Я увидел в этой форме голову, и несколькими линиями наметил глаза и нос специальным инструментом, который был у нас с собой".

Скульптуры такого типа - большая редкость. После завершения выставки "Инопланетянка" вернется в культурный фонд Владимира Мельниченко.

ВОЗРОЖДЕНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Супруги Мельниченко и Рыбачук - одни из первых художников, которые в советское время начали восстанавливать монументально-декоративное искусство. Это направление пришло в упадок после уничтожения школы "бойчукизма". Основателя Михаила Бойчука и его учеников советская власть расстреляла в конце 1930-х. Новая плеяда художников сформировалась в 1950-1960-х годах. Наряду с Мельниченко и Рыбачук направление возрождали Григорий Довженко, Иван Бодаренко, Иван Литовченко.

Фото: Тарас Подолян

"Ада и Владимир, имея за плечами опыт станковой живописи, приходят в синтетическое искусство. Начинают экспериментировать с материалами. Мозаику совмещают с бетонным рельефом. Так создают уникальные экспозиции бассейна и фонтана у Дворца детей и юношества. В то время это колоссальная работа - площадь свыше 700 квадратных метров. Тематически украшают каждую секцию во Дворце.

За эту работу весь творческий коллектив, кроме Рыбачук и Мельниченко, получил премию. Их намеренно не внесли в списки в качестве авторов. Архитектор проекта Авраам Милецкий побоялся, что из-за "бунтарских подходов" художников премию отменят всем.

Фонтан "Солнце, Звезды и Созвездие" возле Дворца детей и юношества возобновили и ввели в эксплуатацию в 2019 году. Восстановление мозаики проводилось под руководством Владимира Мельниченко.

СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ НОСЫ! ТАКИЕ ПРОФИЛИ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Главным трудом монументалистов Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко считается горельеф "Стена памяти" на Байковой горе. Над композицией длиной 213 метров художники работали с 1968-го по 1981 год. Перед тем, как приступить к ее созданию, изучали погребальные обряды и символику.

Своим монументом художники хотели помочь духовно вознестись людям, только что потерявшим близких

"В народе всегда было три главных события - рождение, свадьба и смерть. Эта триада была определяющей для Ады и Владимира. Они поняли, что смерть не является фатальной, это часть жизни. Своим монументом художники хотели помочь духовно вознестись людям, только что потерявшим близких. Для горельефа искали модернистские формы и новаторские решения.

К примеру, для зала прощания выбрали форму облаков. В сооружении избежали прямоугольных форм. В задумке еще были витражи, но их не смогли воплотить. И когда весь комплекс был на этапе завершения, номенклатурные работники решили, что монумент не отвечает духу соцреализма. Что он должен пропагандировать труд, героизацию советского народа. Художников обвиняли в деформации образа человека. И в конце концов приняли решение залить монумент бетоном", - рассказал Соловей.

По одной из версий, горельеф залили бетоном, потому что тогдашний партийный руководитель Владимир Щербицкий возмутился профилем фигур. У них были длинные носы - не характерные для советского человека. По другой - архитектор Авраам Милецкий после ссоры с художниками лично добивался принятия решения об уничтожении горельефа. В марте 1982 года монумент залили 300 самосвалами цементного раствора.

"Ситуация стала драматической. Ада и Владимир привлекли общественность. И в Москве, и в Киеве писали письма к руководству, снимали фильмы. Боролись за право на жизнь этого монумента. Но это не повлияло на решение советской власти, и горельеф в 1982 году таки залили цементным раствором". Радует, что четыре года назад, как начали "открывать" первый сегмент монумента, оказалось, что для уничтожения использовали не такой сильный бетон. И это дало возможность его легко снимать. Уникальную локацию смогут восстановить уже до конца года", - додал Соловей.

Выставка проходит по адресу: Вознесенский спуск, 20. Аудитория 102. Время работы - с 9:00 до 14:00. Суббота и воскресенье - выходные. Экспозиция продлится до 28 февраля.

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