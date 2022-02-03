"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue

В столичной Dymchuk Gallery открылась бесплатная выставка стрит-арта группы Pomme de Boue. В зале представлены скульптурные работы и мозаики, созданные в 2021 году. Это первая крупная выставка группы, ведь обычно свои работы художники интегрируют в общественное пространство города, на фасады киевских построек. Своих имен художники не называют и интервью дают исключительно анонимно, в видеоформате – видны только руки.

Куратор галереи Максим Ковальчук рассказал Gazeta.ua о группе и выставленных работах.

Группа Pomme de Boue существует три года - за это время ее участники разместили в столице более 300 работ из яркой керамической плитки или бетона, которые сами художники называют "штучками". Используют разные сюжеты, но для этой выставки были отобраны только абстрактные произведения. Художники вдохновлялись Баугаузом, модерном, конструктивизмом, геометрическим абстракционизмом и авангардом начала XX века.

Фото: Анна Говоруха

Большинство работ создано специально для этой выставки. Они очень велики и не смогли бы существовать в городском пространстве, потому что их сложно монтировать и легко разбить. Всего на выставке представлено 14 мозаик и 5 скульптур. Последние сделаны из бетона: черные и белые, немного брутальные и одновременно хрупкие. Все работы выставлены на продажу по цене от $200 до $3,5 тысячи. На некоторые галереи уже получили предварительный заказ.

"В июне 2021 года художники мне написали и предложили сделать эту выставку. Мы переписывались почти пол года. То спорили, то обсуждали, как это может быть, пока не пришли к выводу, что мы должны сделать так, чтобы выставка давала возможности для роста их творчества. Чтобы здесь можно было увидеть и маленькие, и большие работы, а также сам процесс, как он создается. Объяснить людям, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда они исчезают", – рассказывает куратор Ковальчук.

В галерее даже представлен видео, на котором один из художников анонимно показывает процесс создания мозаики.

"Одна такая "штучка" существовала у нас на фасаде, прямо у входа - и прожила трое суток, не больше. Но мне кажется, что и этого слишком много. Вы идете мимо – и видите такую ​​яркую вещь. Ну как ее не сбить?" – поделился куратор.

Выставка продлится до 27 февраля. Вход – свободный.

В уикенд 4 – 6 февраля в столице можно посетить 6 топовых выставок на любой вкус. Экспозиции Киева посвящены театральным постановкам Романа Виктюка, ярким атрибутам советской пропаганды и известным картинам художницы Марии Примаченко. В будние дни в помещении Художественной академии можно увидеть студенческие рисунки киевских художников - Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук. Среди экспонатов – фигура из метеорита. Ее художники создали во время экспедиции к берегам Белого и Баренцевого морей.