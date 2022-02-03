 
Ексклюзивы
1/5
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 27
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 855
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 5868
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 405
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 891
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 720
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1044
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2160
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2341
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 3114
Фото
Все фото
22
25
12
12
8
&quot;Покажем, как эти &quot;штучки&quot; появляются на фасадах и куда исчезают&quot;: открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
&quot;Чудовища Примаченко и опасная советская символика&quot; – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
&quot;Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор&quot;: художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
&quot;Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями&quot;: почему зрителей поразила картина &quot;Стоп-Земля&quot; и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
&quot;Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов&quot;: коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Видео
Все видео
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 918
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 360
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 216
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
четверг, 03 февраля 2022 23:24

"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
22

  Комментировать

В столичной Dymchuk Gallery открылась бесплатная выставка стрит-арта группы Pomme de Boue. В зале представлены скульптурные работы и мозаики, созданные в 2021 году. Это первая крупная выставка группы, ведь обычно свои работы художники интегрируют в общественное пространство города, на фасады киевских построек. Своих имен художники не называют и интервью дают исключительно анонимно, в видеоформате – видны только руки.

Куратор галереи Максим Ковальчук рассказал Gazeta.ua о группе и выставленных работах.

Группа Pomme de Boue существует три года - за это время ее участники разместили в столице более 300 работ из яркой керамической плитки или бетона, которые сами художники называют "штучками". Используют разные сюжеты, но для этой выставки были отобраны только абстрактные произведения. Художники вдохновлялись Баугаузом, модерном, конструктивизмом, геометрическим абстракционизмом и авангардом начала XX века.

В Киеве около 300 мозаик, созданных Pomme de Boue
Фото: Анна Говоруха
В Киеве около 300 мозаик, созданных Pomme de Boue
В Киеве около 300 мозаик, созданных Pomme de Boue
В Киеве около 300 мозаик, созданных Pomme de Boue
В Киеве около 300 мозаик, созданных Pomme de Boue

Большинство работ создано специально для этой выставки. Они очень велики и не смогли бы существовать в городском пространстве, потому что их сложно монтировать и легко разбить. Всего на выставке представлено 14 мозаик и 5 скульптур. Последние сделаны из бетона: черные и белые, немного брутальные и одновременно хрупкие. Все работы выставлены на продажу по цене от $200 до $3,5 тысячи. На некоторые галереи уже получили предварительный заказ.

"В июне 2021 года художники мне написали и предложили сделать эту выставку. Мы переписывались почти пол года. То спорили, то обсуждали, как это может быть, пока не пришли к выводу, что мы должны сделать так, чтобы выставка давала возможности для роста их творчества. Чтобы здесь можно было увидеть и маленькие, и большие работы, а также сам процесс, как он создается. Объяснить людям, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда они исчезают", – рассказывает куратор Ковальчук.

В галерее даже представлен видео, на котором один из художников анонимно показывает процесс создания мозаики.

"Одна такая "штучка" существовала у нас на фасаде, прямо у входа - и прожила трое суток, не больше. Но мне кажется, что и этого слишком много. Вы идете мимо – и видите такую ​​яркую вещь. Ну как ее не сбить?" – поделился куратор.

Выставка продлится до 27 февраля. Вход – свободный.

В уикенд 4 – 6 февраля в столице можно посетить 6 топовых выставок на любой вкус. Экспозиции Киева посвящены театральным постановкам Романа Виктюка, ярким атрибутам советской пропаганды и известным картинам художницы Марии Примаченко. В будние дни в помещении Художественной академии можно увидеть студенческие рисунки киевских художников - Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук. Среди экспонатов – фигура из метеорита. Ее художники создали во время экспедиции к берегам Белого и Баренцевого морей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10917
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 9765
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 8839
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 7767
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7524
Культура
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
25
 Просмотров: 720
Украинская художница Анна Кострицкая и диджитал артист Savka выпустили NFT на маркетплейсе Binance
Украинская художница Анна Кострицкая и диджитал артист Savka выпустили NFT на маркетплейсе Binance 1 Просмотров: 162
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
12
 Просмотров: 450
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
 Просмотров: 99
В Китае изменили концовку культового фильма "Бойцовский клуб"
В Китае изменили концовку культового фильма "Бойцовский клуб" Просмотров: 252
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
1
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
Голосов: 3325
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть