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суббота, 06 октября 2018 12:37

Сколько российских фильмов запретили в Украине

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Сколько российских фильмов запретили в Украине
53% украинцев не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов. Фото: Politeka

С августа 2014-му Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов.

Запрещенные фильмы и сериалы содержали пропаганду или популяризацию органов государства-агрессора и карательных органов СССР. В их создании принимали участие актеры, внесенные в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба Госкино.

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Запретили также ленты, которые произвели в России после 1 января 2014 года.

53% украинцев не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов. Уровень поддержки отличается в зависимости от региона.

Активисты обнаружили еще один российский сериал, замаскированный под украинский: "Жизнь после жизни". Общественные активисты обратились в Госкино с вопросом, точно сериал украинский и точно он получил прокатное удостоверение установленного образца. Но пока вопрос остался без ответа.

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