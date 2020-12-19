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суббота, 19 декабря 2020 16:43

"Симпсонов" изобразили в стиле классиков украинской анимации

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Художник из Республики Коми Прокопий Уляшов нарисовал персонажей американского мультсериала "Симпсоны" в стиле советских мультиков.

Посвятил свои работы годовщины выхода первого эпизода шоу. Показ "Сипмпсонов" стартовал 17 декабря 1989 года.

Уляшов в частности вдохновился героями классика украинской анимации Давида Черкасского.

Например Мардж Симпсон очень напоминает Варвару - сестру доктора Айболита из фильма студии "Киевнаучфильм" 1984 года. А 10-летний дебошир Барт на Джимми Хокинса из экранизации Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ" 1988 года.

Автор: media.2x2tv.ru
 

На другом рисунке семья Симпсонов очень напоминает персонажей сериала "Следствие ведут колобки" ученика Давида Черкасского Александра Татарского.

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Автор: media.2x2tv.ru
 

Большинство украинцев ошибочно считают мультфильм "Жил был пес" отечественным. Картину снял российский режиссер Эдуард Назаров на московский студии "Союзмультфильм". Долгое время с Черкасским возглавляли в Киеве Международный анимационный фестиваль "Крок".

У Уляшова Симспоны очень напоминают семью из экранизации Назарова украинской народной сказки. А вместо их собаки Помощник Санты художник изобразил Сирка.

В сериале "Симпсоны" дважды фигурировала наша страна. Шеф полиции Спрингфилда как то показал огромное фото своей родни из Украины. Еще в одном из эпизодов действие начинается в Киеве, которым руководит мафиози Виктор, внешне очень похожий на тогдашнего президента Януковича.

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Дата
19
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