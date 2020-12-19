"Симпсонов" изобразили в стиле классиков украинской анимации

Художник из Республики Коми Прокопий Уляшов нарисовал персонажей американского мультсериала "Симпсоны" в стиле советских мультиков.
Посвятил свои работы годовщины выхода первого эпизода шоу. Показ "Сипмпсонов" стартовал 17 декабря 1989 года.
Уляшов в частности вдохновился героями классика украинской анимации Давида Черкасского.
Например Мардж Симпсон очень напоминает Варвару - сестру доктора Айболита из фильма студии "Киевнаучфильм" 1984 года. А 10-летний дебошир Барт на Джимми Хокинса из экранизации Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ" 1988 года.
На другом рисунке семья Симпсонов очень напоминает персонажей сериала "Следствие ведут колобки" ученика Давида Черкасского Александра Татарского.
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Большинство украинцев ошибочно считают мультфильм "Жил был пес" отечественным. Картину снял российский режиссер Эдуард Назаров на московский студии "Союзмультфильм". Долгое время с Черкасским возглавляли в Киеве Международный анимационный фестиваль "Крок".
У Уляшова Симспоны очень напоминают семью из экранизации Назарова украинской народной сказки. А вместо их собаки Помощник Санты художник изобразил Сирка.
В сериале "Симпсоны" дважды фигурировала наша страна. Шеф полиции Спрингфилда как то показал огромное фото своей родни из Украины. Еще в одном из эпизодов действие начинается в Киеве, которым руководит мафиози Виктор, внешне очень похожий на тогдашнего президента Януковича.
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