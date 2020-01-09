Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"

Песню с "Ведьмака" перепели украинский. Фото: unian.net

В декабре на Netflix вышел сериал "Ведьмак", который стал экранизацией одноименной серии романов польского фантаста Анджея Сапковского.

Украинка Helena Androsova перепела песню барда Лютика "Ведьмак заплатите чеканной монетой" на родном языке.

В комментариях к ролику девушка извинилась за то, что не играет на гитаре сама. К тому же, хотела сделать акцент на адаптации.

Кроме восторга, в комментариях можно встретить и обвинения, что на украинском песня звучит не так хорошо, как на русском.

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"В российской версии надо как бы заплатить справедливую награду за честно выполненную работу. В этой же версии надо дать колдуну подачку - просто бросьте ему деньги", - стал возмущаться один из пользователей видеохостинга.

На это ему предложили вчитаться в текст оригинала. Ибо "toss a coin to your witcher" дословно переводится как "бросьте монету вашему Ведьмаку", ну или "бросьте грош Ведьмаку".

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