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пятница, 10 января 2020 02:24

Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"

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Сеть покоряет украинский версии песни из сериала &quot;Ведьмак&quot;
Песню с "Ведьмака" перепели украинский. Фото: unian.net

В декабре на Netflix вышел сериал "Ведьмак", который стал экранизацией одноименной серии романов польского фантаста Анджея Сапковского.
Украинка Helena Androsova перепела песню барда Лютика "Ведьмак заплатите чеканной монетой" на родном языке.

В комментариях к ролику девушка извинилась за то, что не играет на гитаре сама. К тому же, хотела сделать акцент на адаптации.

Кроме восторга, в комментариях можно встретить и обвинения, что на украинском песня звучит не так хорошо, как на русском.

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"В российской версии надо как бы заплатить справедливую награду за честно выполненную работу. В этой же версии надо дать колдуну подачку - просто бросьте ему деньги", - стал возмущаться один из пользователей видеохостинга.

На это ему предложили вчитаться в текст оригинала. Ибо "toss a coin to your witcher" дословно переводится как "бросьте монету вашему Ведьмаку", ну или "бросьте грош Ведьмаку".

Cameralabs создали подборку лучших сериалов 2019 года, заслужившие высокие рейтинги, престижные награды и зрительское признание, яркие новинки сезона.

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