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четверг, 03 мая 2018 13:15

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение

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Сериал &quot;Рассказ служанки&quot; получит продолжение
Снимут еще один сезон сериала "Рассказ служанки". Фото: Business Insider

Стриминговий сервис Hulu продолжил сериал "Рассказ служанки" на третий сезон, пишет издание Variety.

Снимать новые серии решили через неделю после премьеры второго сезона, первую серию которого посмотрело вдвое больше зрителей, чем пилотный эпизод.

Драму сняли по бестселлеру канадской писательницы Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопический мир, где только одна женщина из ста может родить ребенка. Женщин, которые не потеряли репродуктивную функцию, отбирают из простого народа и доставляют в специальные лагеря. Там их готовят к единственной функции - зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать. В центре истории - бывшая библиотекарь, ставшая суррогатной матерью. Хочет бежать из страны.

Главную героиню в "Рассказы служанки" сыграла актриса Элизабет Мосс. За свою роль получила "Золотой глобус".

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В 2017 году "Рассказ служанки" назвали лучшим драматическим сериалом по версии премии "Эмми". Также получили награды за лучшую режиссуру и сценарий. Всего сериал получил 8 наград премии.

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