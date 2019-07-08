Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие темнокожих персонажей

Режиссер "Чернобыля" раньше снимал развлекательное кино. Среди его работ "Мальчишник в Вегасе" и "Очень страшное кино 3". kp.ua

Сценаристов "Чернобыля" раскритиковали за то, что в сериале не появляется ни одного темнокожего актера. Оказалось, что среди ликвидаторов АЭС был один афроукраинец - Игорь Хиряк. В 1986-м служил в армии, ему было 19 лет.

26 июня 2019-го Хиряк дал интервью телеканалу BBC, в котором поддержал сценаристов сериала.

"Это же бред. Чтобы в советские времена какой-то темнокожий, возможно, иностранец оказался на таком объекте. Если бы создатели фильма это включили, их сразу бы высмеяли ", - рассказывает ликвидатор.

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Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон исполнили главные роли в сериале "Чернобыль", 2019 Актеры уже играли вместе в 1996-м в фильме "Рассекая волны" режиссера Ларса фон Триера.