Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал.
Это произошло во время проведения онлайн-церемонии награждения победителей в области телевидения британской киноакадемия BAFTA. Об этом сообщила пресс служба BAFTA в Twitter.
Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль - академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".
Стоит отметить, что сериал получил 9 из 14 наград:
- лучший мини-сериал;
- лучшая режиссерская работа (Йохан Ренко)
- лучшая операторская работа;
- лучшие декорации;
- лучший дизайн костюмов;
- лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)
- лучший звук и монтаж;
- лучшая работа художника;
- лучшая мужская роль (Джаред Харрис).
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Как отмечается, лучшей актрисой стала британка Глен Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".
Звание "Лучший драматический сериал" получил "Конец й *** ого мира".
В то же время, актриса Наоми Аки, которая сыграла в нем, получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана".
Вилла Шарль стала лучшим актером второго плана BAFTA за роль в сериале "Гири / Хадза".
Стоит отметить, что церемония награждения премии Британской киноакадемии должна была состояться еще весной. Однако, в связи с пандемией коронавируса ее перенесли.
Церемонию проводили не в прямом эфире, ее записали заранее. Вторую часть наград вручали 31 июля.
The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA 👏🎬#VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020
Ранее британско-американский минисериал "Чернобыль" получил награду в номинации "Лучший минисериал или телефильм" во время вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
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