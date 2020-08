Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал.

Это произошло во время проведения онлайн-церемонии награждения победителей в области телевидения британской киноакадемия BAFTA. Об этом сообщила пресс служба BAFTA в Twitter.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль - академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".

Стоит отметить, что сериал получил 9 из 14 наград:

- лучший мини-сериал;

- лучшая режиссерская работа (Йохан Ренко)

- лучшая операторская работа;

- лучшие декорации;

- лучший дизайн костюмов;

- лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)

- лучший звук и монтаж;

- лучшая работа художника;

- лучшая мужская роль (Джаред Харрис).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Эмми-2020" объявил номинантов: Netflix получил 130 номинаций

Как отмечается, лучшей актрисой стала британка Глен Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".

Звание "Лучший драматический сериал" получил "Конец й *** ого мира".

В то же время, актриса Наоми Аки, которая сыграла в нем, получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Вилла Шарль стала лучшим актером второго плана BAFTA за роль в сериале "Гири / Хадза".

Стоит отметить, что церемония награждения премии Британской киноакадемии должна была состояться еще весной. Однако, в связи с пандемией коронавируса ее перенесли.

Церемонию проводили не в прямом эфире, ее записали заранее. Вторую часть наград вручали 31 июля.

The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA 👏🎬#VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY