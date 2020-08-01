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суббота, 01 августа 2020 21:06

Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал

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Сериал &quot;Чернобыль&quot; получил премию BAFTA как лучший минисериал
Сериал получил 9 из 14 нагородсериал получил 9 из 14 наград. Фото: Reuters

Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал.

Это произошло во время проведения онлайн-церемонии награждения победителей в области телевидения британской киноакадемия BAFTA. Об этом сообщила пресс служба BAFTA в Twitter.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль - академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".

Стоит отметить, что сериал получил 9 из 14 наград:

- лучший мини-сериал;
- лучшая режиссерская работа (Йохан Ренко)
- лучшая операторская работа;
- лучшие декорации;
- лучший дизайн костюмов;
- лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)
- лучший звук и монтаж;
- лучшая работа художника;
- лучшая мужская роль (Джаред Харрис).

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Как отмечается, лучшей актрисой стала британка Глен Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".

Звание "Лучший драматический сериал" получил "Конец й *** ого мира".

В то же время, актриса Наоми Аки, которая сыграла в нем, получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана".
Вилла Шарль стала лучшим актером второго плана BAFTA за роль в сериале "Гири / Хадза".

Стоит отметить, что церемония награждения премии Британской киноакадемии должна была состояться еще весной. Однако, в связи с пандемией коронавируса ее перенесли.

Церемонию проводили не в прямом эфире, ее записали заранее. Вторую часть наград вручали 31 июля.

Ранее британско-американский минисериал "Чернобыль" получил награду в номинации "Лучший минисериал или телефильм" во время вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

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