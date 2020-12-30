"Серьезные темы на Youtube собирают меньше лайков, но хайп меня не интересует" - Марьяна Янкевич

Автор: Валерий Шмаков Марьяна Яневич несколько лет ведет свой видеоблог

"В Youtube нужно иметь побольше лайков и комментов. Но если у тебя контент не слишком хайповий, на него не очень и заходят. Мои темы серьезные, и их трудно воспринимать легко. Чтобы их смотреть, надо немножко вслушаться. Потому что каждое предложение и каждое слово завязано с последующим видеорядом", - рассказывает известная в украиноязычном Ютубе блоґерка и автор двух каналов - MariAm Blog и MariAm Project.

Ее голосом говорят более чем два десятка персонажей. Она работала над озвучкой персонажей сериалов "Эш против зловещих мертвецов", "Странные чудеса", "Жуткие приключения Сабрины" и "Год и Морти". Сегодня она записывает обзоры на новые фильмы и сериалы, рецензирует и сравнивает комиксы с их последующей экранизацией. О своей работе девушка рассказала в интервью Gazeta.ua.

Сначала я хотела попробовать, что такое работа физическая. Пошла работать официанткой в ​​"Мир кофе". С сентября проработала до января. Это трудно - это 14 часов на ногах. Я от той работы себе получила немножко хроническую неприятность с ногами - долго теперь ходить не могу и стоять долго не могу. Поскольку я была официанткой, баристы меня немножко гоняли - должна была весь день стоять или сидеть, не могла и присесть. В принципе у меня острой необходимости в деньгах тогда не было, потому что муж зарабатывал. Но мне хотелось компенсации, что я работаю.

Но вы время свое отдавали на эту работу, не только физические силы.

Поэтому я и ушла оттуда. В ноябре 2013 года начались первые протесты. Была неизвестность, что тебя ждет дальше. Я тогда уже не работала. У меня был микрофон обычный юесбишний. Я подумала: а почему бы не попробовать что-то озвучивать на украинском языке? Тогда волны украиноязычной озвучки не было. Были какие-то небольшие потуги, но о них никто не слышал. Я нашла объявление от группы, озвучивавшей анимешки - жанр японских мультфильмов. А я в то время очень любила аниме. С конца января 2014 я начала озвучивать на украинском языке мультфильмы-аниме. А весной, 24 апреля, залила в Youtube свой первый блог о театре - это был обзор на диплом. Этот блог я вынашивала где-то два месяца. Тогда еще это не было так распространено, как сейчас. Я тогда думала, как могу реализовать себя как критика и как творческую личность. Автор: Валерий Шмаков

Часто слышала нарекания о нехватке хороших критиков в нашей культуре.

Просто проблема в том, что работы как таковой для критиков не слишком есть. Надо искать или какую-то несчастную работу в газете, когда ты становишься заложником режима дня, и надо иметь хватку журналистскую и быть все время в движении. Критики же больше анализируют. А работать на кафедре и с утра до вечера перекладывать бумажки - тоже рутинная работа для меня, особенно когда я почувствовала вкус свободы от работы дома. Я решила что-то делать свое. Муж меня поддержал: почему бы и нет? Поэтому с 2014 года я озвучиваю на украинском языке плюс делаю свой блог. Театры более обособленны, имеют свою постоянную аудиторию и не очень парятся о новой. Коллаборации и какой-то тусы дружной там практически нет Правда, в 2018 году я отказалась от темы театра. Она мне стала уже неинтересной. Ты пишешь о тех вещах, которые тебе нравятся, хочешь ими поделиться, а театр стал отчужденным: свои коллективы, свои терки между собой. Я там была как пришей кобыле хвост.

Театр герметичным стал?

Да. И театры все такие. Это же государственная структура. Государственные структуры работают от зарплаты до зарплаты. Какой-то творческой жилки и азарта там не очень много. Они должны выполнять план действий. Там нет идейных штук. Поэтому я в театре разочаровалась. Тем более не было поддержки от сообщества театрального. Думаю: а зачем я буду популяризировать театр, если ему безразлично? К тому времени я уже познакомилась с комиксистами, с украинским комиксовым движением, с издательствами, начала сотрудничать с UA Comix - это львовское издательство, которое издает именно украинские комиксы украинских авторов, и в сотрудничестве с иностранными художниками. То есть, это довольно крупное издательство. Впоследствии я познакомилась с другими издателями и издательствами - это сообщество невероятно крутое, молодое. Они не работают за государственный счет. Собственно эта структура бизнеса, когда ты заинтересован в том, чтобы о тебе говорили и услышали, более подкупает и более просовывает тебя на какие-то эксперименты - общаться с другими, делать коллаборации, двигаться куда-то дальше. Она привлекает в том, чтобы делать популярным то движение, в котором ты участвуешь. То есть если театры более обособленны и имеют свою постоянную аудиторию и не очень парятся о новой, коллаборации и какой-то тусы дружной практически нет, то комиксисты наоборот - в них, безусловно, есть конкуренция, но они не делают из этого конфликтов. То есть, это здоровая конкуренция. Они, конечно, радуются за то, что наполняют украинский рынок. Украинские комиксисты между собой договорились, что они пираткой не занимаются. Они работают честно - покупают лицензию, официально выдают комиксы в Украине. Сейчас карантин многое попутал: закрутили гайки, прекратили издание комиксов, накапливают какие-то ресурсы для будущего. Но, к сожалению, люди меньше покупают, а это единственная прибыль издателей. Автор: Валерий Шмаков

Много ли в Украине издательств, занимающихся комиксами?

Издателей украинских комиксов около десяти. Но есть и переводные. Поэтому около 20 издательств издают комиксы в Украине на украинском языке. Издательство именно украинских комиксов - это довольно нишевая вещь. Надо развивать ее, популяризировать. Люди мало что знают о комиксах. Плюс бытует такая тема, что комиксы - для детей. На самом деле это совершенно не так. Потому что у нас большинство комиксов - это трэш и ужасы, хоррор, драмы, мелодрамы. Детских комиксов буквально 15 процентов. Комиксы - вселенная, в Америке равнозначена Голливуду. Из них практически и вышли супергеройские фильмы. На волне популяризации комиксов фильмы стали популярными. У нас наоборот - через фильмы комиксы стали популярными

Расскажите подробнее как обзоры комиксов превратились в обзоры фильмов.

Мой первый обзор был "101 провал" Чудо-женщины ". Меня тогда этот фильм очень выбесил. И я показала 101 факап, который произошел в фильме: разбор съемки, ляпов сюжета и так далее. Сначала мои обзоры были просты - анализ режиссуры, актерского мастерства, визуальных эффектов. По таким критериям всегда анализирую работы, но впоследствии стала встраивать и какие-то другие элементы. Началось все с комикса "Трое против зла". Затем "Жуткие приключения Сабрины". Мне очень нравятся переклички и отсылки на оригинальный комикс. Комиксы - другая вселенная. В Америке оно равнозначно Голливуду. Из них практически и вышли эти супергеройские фильмы. На волне популяризации комиксов фильмы стали популярными. У нас наоборот - через фильмы комиксы стали популярными. Там вселенные все перемешаны. Очень часто мы можем увидеть одного персонажа в различных ситуациях. Это такие игры, которые нравятся взрослым людям. На самом деле я человек, склонный больше к комедийности. Мне трудно делать серьезные вещи. Хотя последние обзоры довольно серьезные. "Адскую хоругву" я делала в стиле самого фильма: с какими-то нюансами, плохой графикой. Обзор квест-комиксов я подавала в квест-стиле: как персонаж комикса я перемещаюсь с одной локации в другую, где попадаю в разные ловушки, и я через эти ловушки объясняю, что происходит в комиксе. После этого я поняла, что мне нравятся режиссерские решения осмотров. И после этого я начала делать свою "Сингулярность". Это серия обзоров о комиксах, но не анализ их как таковых, а более философские размышления, к чему меня побудили эти комиксы. Это комиксы маленькие, то есть, синглы, неполноценно рассказанный рассказ, но он создает определенную атмосферу. Через такой формат можно рассказать какие-то свои ощущения, которые ты прожил с этим комиксом. Сингулярность - это погружение в атмосферу, и этот формат меня вывел на новый формат обзоров фильмов. Пока таких новых три - "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Домой".

Насколько популярен ваш канал? Набирает ли украиноязычный Youtube обороты?

В Youtube нужно иметь побольше лайков и комментов. Но если у тебя контент не слишком хайповый, на него не очень и заходят. Это не "Сто способов распилить шарик". Мои темы серьезные, и их трудно воспринимать легко. Чтобы их смотреть, надо немножко вслушаться. Потому что каждое предложение и каждое слово завязано с последующим видеорядом. Такие вещи, которые строят сплошную сюжетную линию самого видеообзора. Мне нравится это делать. Мне в фильмах важнее атмосфера и идея, чем все остальное. Даже если актерское мастерство там хромает, но если там есть очень хороший посыл, режиссерская идея, она этого не разрушит

Вдохновлялись ли чьим-то примером создавая свой канал?

На самом деле я вдохновлялась одним Youtube-канале - Chuck Review. К сожалению, российским. Потому xnj английский я очень плохо понимаю. Он далек от того жанра, на который потом я вышла. Это команда молодых людей, которые делают обзоры различных российских телепередач. Идея в том, не что они осматривают, а как. Они разыгрывают определенные сцены, высмеивают ту или иную ситуацию, происходящую в какой-то телепередаче.. Мне понравилось это сочетание актерской составляющей со смотровой, и именно этот костяк я забрала себе и переформатировала под свои идеи. Потому что это очень хороший способ донести атмосферу того, что ты хочешь показать. Мне в фильмах важнее атмосфера и идея, чем все остальное. Даже если актерское мастерство там хромает, но если там есть очень хороший посыл, режиссерская идея, она этого не разрушит. Автор: Валерий Шмаков

Вы также и голосовая актриса.

Занимаюсь голосовым озвучиванием. Но поскольку я живу во Львове, я не могу поехать в Киев, где все профессиональные студии находятся, и себя там попробовать. Попасть в какой-то проект я не могу. Поэтому работаю так, из дома. Делаем пиратское озвучивание быстрее. Нам за это никто не платит. Имею проекты, которые я веду: ищу под них команду, переводчика, и это все координирую. Но я участвую в таких же проектах и ​​других людей. Есть у нас студия "Стругачка". Это Михаил Карпан, который имеет свой Youtube-канал. Он является профессиональным актером дубляжа и звукорежиссером. Он делает официальные дубляжи на студиях, а также делает и для интернета всякие пиратки того, чего нет на украинском языке. Но мы хотим это слышать на украинском языке, поэтому мы это и делаем. Озвучиваем много гиковских сериалов, которые телевидение не будет покупать. Но они популярны среди молодежи и достойные, поэтому их хотелось бы увидеть и на украинском языке. Я также сотрудничаю с Адрианом Зеппи, мы с ним озвучивали разные короткие метры. Сотрудничаю с "Дивнобаченням", с "Интересной наукой".

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Объясните разницу между озвучкой и дубляжом.

Дубляж - это когда заново все звуки пишутся. Мы видим в кадре героя, который говорит. Он плямкнул - и ты плямкаешь, он хлопнул дверью - ты тоже хлопаешь. В переозвучивании фильмов преимущественно все побочные звуки добавляются в контейнер с фильмом, и актеры только озвучивают реплики. Может быть так. А может быть, что с нуля надо дублировать. У нас были случаи, когда мы дублировали все с нуля, потому что это пиратка, и у нас не было никаких дополнительных звуков. А озвучка - это простой дешевый способ, которым пользуются и на телеканалах. Просто надо сделать перевод и накладывать на оригинальный звук свои голоса. На украинском youtube-пространстве появляется очень качественный контент. Некоторые интересные каналы для интеллектуального отдыха, саморазвития и образования: Ukraїner - красивый проект о чудесах разных уголков Украины. Канал - это своеобразная этнографическая летопись, которая имеет целью находить уникальные забытые культуры, ремесленничества, искусства, памятники архитектуры, и рассказывать о них в первую очередь украинцам, демонстрируя красоту нашей страны. Geek Journal снимает обзоры и критику в фильмы, как иностранные так и украинские. Tokar.ua - канал, посвященный космосу, технологиям и изобретениям. Каждый понедельник здесь выходит новая адаптация полезного видео на украинском. Цікава наука - еще один канал, который озвучивает интересные иностранные научно-популярные и образовательные видео. Целью канала является улучшение ситуации с научной грамотностью среди зрителей, желающих получать информацию на украинском языке. Канал будет интересен как взрослым, так и детям, потому что отвечает на вопросі, как действуют вакцины, как появляется дождь, что такое глобальное потепление, как образуются смерчи, откуда появились гены и еще много чего интересного.