Сенцов поделился кадрами со съемок криминальной драмы

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 423
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 648
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2079
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 675
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1692
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6156
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
3
7
8
6
7
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Повесть &quot;Кайдашева семья&quot; перевели на турецкий язык без цензуры
Повесть "Кайдашева семья" перевели на турецкий язык без цензуры
Украинская художница Мария Башкирцева переписывалась с Ги де Мопассаном
Украинская художница Мария Башкирцева переписывалась с Ги де Мопассаном
Продала гараж, чтобы напечатать эротический календарь с писателями
Продала гараж, чтобы напечатать эротический календарь с писателями
Видео
Все видео
Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix
Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix
Семейно-праздничная история: снимают украинский фильм о Святом Николае
Семейно-праздничная история: снимают украинский фильм о Святом Николае
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые" выложили в сеть
Трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые" выложили в сеть
В сети появился трейлер новой версии фильма "Крестный отец 3"
В сети появился трейлер новой версии фильма "Крестный отец 3"
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 144
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1602
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 945
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2322
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 702
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 14:30

Сенцов поделился кадрами со съемок криминальной драмы

  Комментировать
Сенцов поделился кадрами со съемок криминальной драмы
Режиссер Олег Сенцов снимает криминальную драму "Носорог" про бандитов 1990-х. Фото: Facebook

Режиссер Олег Сенцов изложил в Facebook кадры со съемок криминальной драмы "Носорог".

"Съемки в Кривом Роге закончились. Спасибо этому городу и его жителям за помощь в реализации нашего проекта. Завтра "Носорог" начинает переезд во Львов, на последний съемочный неделю ", - написал режиссер.

Бывший бандит вспоминает свою жизнь. С детства считает, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить в 1990-е. Участвует в разборках, рэкете, грабежах, убийствах. Впоследствии создает свою бригаду, становится криминальным авторитетом, но теряет семью. Встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить, по сюжету.

"Это эпоха, которая нас всех изменила, - переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор актуальны для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмов об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя. О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться. Ведь нет плохих людей, есть люди, которые делают плохие поступки", - говорит Сенцов о своем будущем фильме.

Идею вынашивал 8 лет. Снять картину не удалось из-за незаконного заключения в России. За незавершенного "Носорога" Сенцову уже присудили Шевченковскую премию 2016-го. По возвращении писателя в Украину в 2019-м ленту снова запустили в копродукции с Польшей и Германией. По словам Сенцова, сейчас этот проект для него самый главный и до сих пор актуален, хоть в тюрьме он успел написать еще 5 сценариев. На съемки Госкино выделило €1,6 млн. Это больше 25 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix

20 ноября в украинский прокат вышел фильм "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Режиссировал дистанционно, голодая в российской колонии города Лабытнанги. Помогал воплощать замысел на съемочной площадке Ахтем Сейтаблаев.

"Когда впервые прочитал пьесу, она мне сразу понравилась. Люблю театр парадокса. Напомнила мне "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета, - говорит Ахтем Сеитаблаев. - Герои попадают в своеобразный Ноев ковчег. Должны понять, почему они здесь. Имеют вообще право на имена, или просто номера?

Олег Сенцов определил жанр как антиутопия. Для меня это еще и гротеск, мелодрама, немного детектив. Благодарен ему за возможность вернуться к первой профессии - театрального режиссера. Соединить кино со спектаклем. Главнейшая задача, которую передо мной поставил Олег - напомнить всему миру о Крыме".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сенцов поделился кадрами со съемок криминальной драмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 46108
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 20169
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12771
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 12159
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 7992
Культура
Украинский фильм стал лучшим на кинофестивале в Италии
Украинский фильм стал лучшим на кинофестивале в Италии Просмотров: 63
Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix
Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix
 Просмотров: 189
Вышел сериал о Муссолини
Вышел сериал о Муссолини
 Просмотров: 81
Фредди Крюгер появится в сериале "Очень странные дела"
Фредди Крюгер появится в сериале "Очень странные дела" Просмотров: 117
Журнал Time назвал лучшие видеоигры года
Журнал Time назвал лучшие видеоигры года Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Голосов: 414
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть