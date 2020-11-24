Сенцов поделился кадрами со съемок криминальной драмы

Режиссер Олег Сенцов снимает криминальную драму "Носорог" про бандитов 1990-х. Фото: Facebook

Режиссер Олег Сенцов изложил в Facebook кадры со съемок криминальной драмы "Носорог".

"Съемки в Кривом Роге закончились. Спасибо этому городу и его жителям за помощь в реализации нашего проекта. Завтра "Носорог" начинает переезд во Львов, на последний съемочный неделю ", - написал режиссер.

Бывший бандит вспоминает свою жизнь. С детства считает, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить в 1990-е. Участвует в разборках, рэкете, грабежах, убийствах. Впоследствии создает свою бригаду, становится криминальным авторитетом, но теряет семью. Встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить, по сюжету.

"Это эпоха, которая нас всех изменила, - переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор актуальны для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмов об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя. О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться. Ведь нет плохих людей, есть люди, которые делают плохие поступки", - говорит Сенцов о своем будущем фильме.

Идею вынашивал 8 лет. Снять картину не удалось из-за незаконного заключения в России. За незавершенного "Носорога" Сенцову уже присудили Шевченковскую премию 2016-го. По возвращении писателя в Украину в 2019-м ленту снова запустили в копродукции с Польшей и Германией. По словам Сенцова, сейчас этот проект для него самый главный и до сих пор актуален, хоть в тюрьме он успел написать еще 5 сценариев. На съемки Госкино выделило €1,6 млн. Это больше 25 млн грн.

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20 ноября в украинский прокат вышел фильм "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Режиссировал дистанционно, голодая в российской колонии города Лабытнанги. Помогал воплощать замысел на съемочной площадке Ахтем Сейтаблаев. "Когда впервые прочитал пьесу, она мне сразу понравилась. Люблю театр парадокса. Напомнила мне "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета, - говорит Ахтем Сеитаблаев. - Герои попадают в своеобразный Ноев ковчег. Должны понять, почему они здесь. Имеют вообще право на имена, или просто номера? Олег Сенцов определил жанр как антиутопия. Для меня это еще и гротеск, мелодрама, немного детектив. Благодарен ему за возможность вернуться к первой профессии - театрального режиссера. Соединить кино со спектаклем. Главнейшая задача, которую передо мной поставил Олег - напомнить всему миру о Крыме".