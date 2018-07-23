Семь исторических святынь пронесут по улицам Киева

В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси, которое состоится 27 и 28 июля в Киеве, верующие смогут поклониться уникальным христианским реликвиям

27 и 28 июля в Киеве состоится празднование очередной годовщины Крещения Руси.

Основные мероприятия будут проходить на Владимирской горке и в Киево-Печерской Лавре.

Представители духовенства отмечают, что в рамках празднования 1030-летия Крещения в Киеве верующие смогут поклониться уникальным христианским реликвиям. Среди них: мощи князя Владимира, святого Климента - епископа Римского, святого апостола Андрея Первозванного.

После торжественного молебна и Крестной ходы святыни будут круглосуточно доступны для поклонения в Киево-Печерской Лавре, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Поистине уникальным является то, что все эти реликвии были собраны в одно время и в одном месте, чтобы каждый из православных, которые придут на празднование, мог помолиться, поблагодарить Бога или попросить помощи в своем деле.

Так, например, Андрею Первозванному обычно молятся моряки и все те, чьи дела связаны с морскими плаваниями. Поминают Андрея Первозванного и с просьбами о поддержке для защитников своего Отечества. Возносят ему молитвы и о единении народа под Христовым началом, что особенно актуально в условиях конфликтов, разрывающих Украину.

Кроме того, стопа Андрея Первозванного будет напоминать верующим о том, как апостол Андрей, пройдя по Днепру, пришел к тому месту, где стоит наша столица, и за много лет до Крещения Руси предрек, что "на этом месте воссияет великая благодать Божия".

Мощам святого благоверного князя Владимира Крестителя, как правило, молятся родители, чьи дети страдают от болезней. Как при жизни князь не оставлял без внимания своих многочисленных детей, так и после своей смерти способствует он их исцелению - как родители, так и сами дети могут приложиться к ковчегу со святыней, произнося простую, но чистую молитву от сердца, прося исцеления.

На торжественном молебне также будут мощи священномученика Климента, епископа Римского. Эту реликвию Владимир Великий получил в дар когда принял Святое Крещение. Долгое время глава святого Климента была единственной святыней, которая объединяла православных на нашей земле.

На Владимирской горке единые молитвы также будут вознесены перед Зимненской иконой Божьей Матери, которой князь Владимир благословил своего сына Всеволода на брак.

О тех, кто своим подвигом защитил православную веру от коммунистов, напомнит икона с частицей мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского. Кстати, в этом году отмечается 100-летие со дня его мученической кончины.

Роль и место Киево-Печерской Лавры для православия подчеркнет икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского. Перед тем, как пойти к Сарову и основать там монастырь, этот самый угодник Божий специально пришел в Киево-Печерскую Лавру и попросил благословения у ее старцев. Преподобный Серафим Саровский известен многими чудесами, которые совершались по его молитвам, своей кротостью и замечательным наставлением: "стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи".

Также паломники смогут поклониться святым мощам великомученика Георгия Победоносца, которого издревле просят о заступничестве, защите от зла ​​и врагов - как для себя и родных, так и для чужих людей. Именно с места особого почитания Святого Великомученика Георгия Победоносца началось крещение Киевской Руси. Святой Равноапостольный князь Владимир принял Святое крещение в Крыму у Корсуня (Херсонеса) в Георгиевском монастыре.

Эту святыню Киево-Печерской Лавре передали монахи Афона в знак единства между Святой Горой и Лаврой, основатель которой в свою очередь взял благословение на Афонской горе, чтобы подвизаться на Киевских склонах.

Вместе с десятками тысяч верующих эти семь святынь пройдут по улицам Киева, благословляя и защищая столицу нашей Родины и всех ее жителей.