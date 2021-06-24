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четверг, 24 июня 2021 09:38

Сделал розовый ирокез и зачитал рэп: Поплавский удивил смелым образом в клипе "Український борщ"
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  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Поющий ректор воспел любимое национальное блюдо в новом видео.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

После успешных клипов "Сало" и "Українські вареники", набравших за месяц в YouTube более шести и девяти миллионов просмотров, Михаил Поплавский впечатлил еще одним на гастрономическую тему. Поющий ректор представил эпатажное видео на хит "Український борщ", написанный более десяти лет назад Натальей Багмут, и новую аранжировку, соответственно современным музыкальным трендам.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Презентуя видео в Университете культуры, Поплавский подчеркнул, что эта работа – еще один его вклад в популяризацию Украины, ее культуры и традиций в мире.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

"У нас богатое гастрономическое наследие, и нам нужно уметь его хранить, пропагандировать, в хорошем смысле этого слова, и защищать. "Український борщ" - это национальное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение, это наша гордость. Я и в дальнейшем буду популяризировать и лоббировать все украинское. Убежден, этот клип за месяц наберет более 15 миллионов просмотров. К предыдущим хитам есть очень большой интерес за границей. Больше всего мои клипы смотрят за рубежом: в Румынии, Казахстане, США, Канаде и других странах. Во всем мире знают, что такое украинское сало, украинские вареники и украинский борщ. И это не про блюда национальной кухни, а про культурную идентификацию нации в мировом пространстве", - сказал Поплавский.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Снимать концертный клип он доверил эпатажной Елене Винярской, известной своей креативностью и нестандартным подходом к работе. Она контролирует каждую деталь процесса, начиная от пуговиц на костюме, разработки образов от кутюр, макияжа, декораций и монтажа. Подготовка к съемкам длилась почти месяц, а сняли видео всего за восемь часов. Как и предыдущие работы, снимали в виртуальной дополненной реальности с использованием 3D-графики и передовых технологий.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Винярская говорит, что вдохновилась произведениями знаменитого мирового художника Энди Уорхола и частично интерпретировала его стилистику в клип "Український борщ".

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Режиссер "закатала" национальное блюдо в жестяные банки, микрофон на стойке превратила в эксклюзивный половник, а Поплавского - в хипстера. Ради новой работы он решился на смелый эксперимент - сделал розовый ирокез и зачитал рэп на английском.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Стилизация клипа выполнена в красно-черно-белой гамме. По словам режиссера, красный – это борщ, черный – черноволосые украинские красавицы, а белый – светлая украинская душа.

"Я хотела, чтобы этот клип был не просто артовским и привлекал внимание, а был максимально эмоциональным, хайповым, прогрессивным и нес месседж. На принтах костюмов написан рецепт борща. Он есть и в дизайне, графике и даже в боди-арте на лице одной из танцовщиц. Это такая акция мирного декларирования", - сказала Винярская.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

Новой работой Поплавский в очередной раз ломает стереотипы и показывает, что украинское – современное, модное, стильное и креативное.

Это отметили и гости презентации, звездные друзья Поплавского - Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федышин, Андрей Князь, Солоха и другие.

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

"Ну, вы начудили, - не сдерживал эмоций Зибров после просмотра клипа. - А если серьезно, то своими клипами Поплавский творит очень важное государственное дело. Благодаря таким ярким клипам о наших национальных блюдах, культуре узнают в мире. Тут он действительно выступает культурным дипломатом".

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"

"А я готов чудить, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят Тик-Ток, Инстаграм, YouTube, делают мемы и видеонарезки с моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла в их головы 25-м кадром", - парировал Поплавский.

Свой месседж он намерен продвигать и в дальнейших работах. Уже сейчас он готовит ребрендинг клипов "А ми з кумою ходим в баньку", а также разрабатывает идеи для лирических песен "Батьку", "Сину, мій".

  Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
Михаил Поплавский представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ"
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