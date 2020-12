Аль Пачино воплотил главную роль "Лицо со шрамом" - гангстера, создавшего крупнейшую наркоимперию в Майами. Фото: Pinterest

9 декабря 1983 года в прокат вышла криминальная драма "Лицо со шрамом". Аль Пачино воплотил главную роль - гангстера, создавшего крупнейшую наркоимперию в Майами.

Фидель Кастро выгнал из Кубы вместе со своими политическими противниками преступников и наркоманов. Среди них амбициозный уголовник Тони Монтана. Оседает в США, убивает ради вида на жительство. Начинает заниматься наркобизнесом. Также хочет покорить девушку местного богача, по сюжету.

Это римейк одноименной ленты 1932-го. Аль Пачино увидел ее в кинотеатре "Тиффани" в Калифорнии. После сеанса позвонил менеджеру и заявил, что хочет переделать и снять фильм.

В оригинале речь шла об итальянской мафии в Чикаго. Аль Пачино изменил их национальность на кубинцев. Главную роль предложили Роберту Де Ниро, но Пачино настаивал на своей кандидатуре.

Режиссер - Брайан Де Пальма. Известный благодаря лентам "Кэрри", "Миссия невыполнима", "Неприкасаемые". Для написания сценария "Лицо со шрамом" нанял Оливера Стоуна. Тот страдал кокаиновой зависимостью, поэтому воспринял работу над фильмом как терапию. Впоследствии Стоун стал снимать псевдодокументальные пропагандистские ленты, основанные на конспирологических теориях. Критикует политику США, в частности внешнюю. Дружит с такими диктаторами, как братья Фидель и Рауль Кастро, Уго Чавес и Владимир Путин. Во время Революции достоинства поддержал Виктора Януковича.

Для показа ленты на телевидении пришлось вырезать 32 мин. фильма. Для зарубежного DVD также удалили несколько сцен. В частности убийство с бензопилой и репликой "And now the leg ...!" Оставили только в Великобритании.

