"Шаровары - уже давно не Украина" - режиссер рассказала, каким должно быть патриотическое кино

Марыся Никитюк считает, что исторические костюмы надо оставить в покое. Фото: CutInsight

500 млн грн государственных средств выделили Министерству культуры для съемок патриотического кино в 2018 году.

Украинский режиссер Марыся Никитюк в интервью для Укринформа рассказала, какими должны быть фильмы патриотического направления.

"Надо быть искренним, а не придумывать какую-то фигню, чтобы всех обмануть и сделать "стопудово патриотическое кино". Если не обманывать и не заигрывать с бюрократическими системами, а быть честным с собой и со зрителем в первую очередь, то у тебя и так получится украинское кино об Украине, потому что ты здесь живешь. И у тебя будут украинские актеры, которые принесут свой колорит - кто-то будет из Прилук, кто-то из-под Киева - и все, это будет украинский продукт", - считает режиссер.

При этом, по ее мнению, не нужно специально надевать героев в народные костюмы, чтобы подчеркнуть патриотизм ленты.

"Шаровары - уже давно не Украина. Это исторический костюм, который надо оставить в покое. Мне нравится, когда в моду входят элементы этнического формата, когда ходят красивые хипстерские мальчики с бородами и с чубом. Ты будто переосмысливаешь глубинные элементы костюма на самом деле. Но это не означает, что мы должны полностью принимать какие-то вещи только потому, что они когда-то имели место быть", - говорит Никитюк.

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Картину "Серафима", которая станет вторым полнометражным фильмом режиссера Марыся Никитюк, отобрали для участия в одной из программ Каннского международного кинофестиваля. Фильм сняли по мотивам одноименного романа Олеся Ульяненко.