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четверг, 01 июля 2021 20:00

Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино

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Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино
В прокат выходит "Апокалипсис сегодня" - фильм 1979-го про войну во Вьетнаме по мотивам романа "Сердце тьмы" уроженца Бердичева Джозефа Конрада. Фото: IMDb

На этой неделе на экраны выходит голливудская классика 1970-х, семейная анимация, оскараносная драма, боевик и триллер.

"Апокалипсис сегодня" - реж. Фрэнсис Форд Коппола, США

Фильм 1979-го, выходит на украинские экраны в расширенном режиссерском монтаже, Фрэнсиса Форда Копполы. Демонстрируется в оригинале с украинскими субтитрами.

Фильм - лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

1960-е, война во Вьетнаме. Капитан американской армии отправляется в дебри непроходимых джунглей для уничтожения полковника. Тот вышел из-под контроля командования, окружил себя туземцами, которые считают богом, по сюжету.

Фильм основан на романе "Сердце тьмы" уроженца Бердичева на Житомирщине Джозефа Конрада. Действие книги происходит в Конго XIX века. В фильме сохранили основную сюжетную линию, изменили исторический период и место.

"Бэби-босс 2: Семейный бизнес" - реж.Том МакГрат, США

Продолжение анимации 2017 года. Братья Темплтон выросли и отдалились друг от друга, но в семье появляется новый бэби-босс. Дочь одного из братьев объединяет взрослых для того, чтобы победить негодяя, который собирает армию злых детей, по сюжету.

Украинские зрители могут посмотреть "Бэби-босс 2: Семейный бизнес" одними из первых в мире. На следующий день после украинской премьеры состоятся первые показы мультфильма в США и Болгарии. В других странах анимация выйдет на экраны с середины июля, а, например, в Великобритании ее покажут только 22 октября.

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"Звук металла" - реж. Дариус Мардер, США, Бельгия

Барабанщик панк-группы Рубен начинает терять слух. Ему могут помочь специальные импланты, но они слишком дорогие. Рубен переезжает в приют для глухих людей и начинает изучать жестовый язык, по сюжету.

В этом году драма получила две премии Оскар: за лучший монтаж и звук. Для того, чтобы передать то, как слышит герой, авторы фильма консультировались с людьми с нарушениями слуха и специалистами-аудиологами.

"Ледяной драйв" - реж. Джонатан Хенсли, США

Водитель грузовика, специализирующийся на перевозках по зимним дорогам, должен спасти горняков. Они попали в ловушку после обрушения алмазной шахты на севере Канады. Должен переправить пострадавших через замерзшее озеро. Но хрупкий лед и буря станут еще не самым большим испытанием во время этой миссии, по сюжету.

Режиссер ленты Джонатан Хенсли - автор сценариев к фильмам "Джуманджи", "Крепкий орешек 3" и "Армагеддон". Главную роль в "Ледяном драйве" исполнил Лиам Нисон. Актер, отказавшийся от услуг дублера, говорит, что чуть не погиб во время съемок сцены в ледяной воде.

"Судая ночь навсегда" - реж. Эверард Валерио Гоут, США

Пятый и последний фильм во франшизе "Судая ночь". Фильмы ужасов рассказывают о антиутопическом будущем, в котором одну ночь в году преступления становятся законными.

Также в прокат на этой неделе выйдут французские комедии "За что нам это?" и "Школа хороших жен", документальная картина о дизайнере "Мартин Маржела. Своими словами" и датский триллер "Отдел Q: Эффект Марко".

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01
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