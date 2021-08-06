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пятница, 06 августа 2021 11:43

Самая дорогая сделка в истории ТВ: мультик для взрослых получит 30 сезонов

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Самая дорогая сделка в истории ТВ: мультик для взрослых получит 30 сезонов
Долю создателей шоу оценивают в более $1 млрд. Фото: itc.ua

Культовый мультсериал "Южный Парк" продлили на шесть дополнительных сезонов.

Корпорация ViacomCBS заключила соглашение с создателями сериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном до 2027 года, пишет Bloomberg. Это стоило компании более $ 900 млн.

"Сделка стала одной из самых дорогих в истории телевидения. Паркер и Стоун также получили 50% прав на показ своего мультсериала на онлайн-сервисах", - говорится в сообщении.

В целом шоу заимеет 30 сезонов. Кроме того, Паркер и Стоун разработают 14 полнометражных анимационных фильмов, которые выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Paramount+. Долю создателей шоу оценивают в более $1 млрд.

Полнометражная лента по мотивам "Южного парка" должна выйти уже к концу 2021 года. Авторы также планируют создать тематическую видеоигру и документальный фильм.

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"Южный парк" - второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после шоу "Симпсоны". Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора. "Южный парк" позиционируют как мультфильм для взрослых. Выходит на телевидении с 1997 года и до сих пор остается самым популярным телешоу канала Comedy Central.

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