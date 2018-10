"С Кузьмой нам не хватило времени, чтобы поговорить" - Рой Домишевский

"В 2000-х началась атака на все украинское и непромосковское. "Скрябин "моментально вылетел из эфиров. Мы стали ненужными с этими нашими пингвинами. Ибо над ними надо немножко думать, - рассказывает в интервью Gazeta.ua соучредитель группы" Скрябин " Ростислав Домишевский. - Андрей считал, что мы делаем что-то не то, раз нас не дают в эфир. Когда он позже пробовал писать что-то пародийное и простое, оно в принципе получало какие-то ротации. Старый "Скрябин" был больше арт-проектом. Это была чисто творческая история, а новый "Скрябин" уже развивался по канонам проекта коммерческого.

Ростислав (Рой) Домишевский, композитор, поэт, основатель группы Скрябин, 47 лет

Родился 30 января 1971 года в городе Новояворовск Яворивского района Львовской области. Мама - медик, отец - учитель.

"Моя мама в 14 лет покинула родительский дом, пошла учиться в медицинское училище в Золочеве и уже в 17 работала в аптеке консультантом, впоследствии сестрой в хирургии и на скорой помощи. После тяжелой болезни - у мамы случился инсульт - не смирилась со своим положением, переучилась писать левой рукой и до пенсии работала в военном профилактории. Мама боец ​​у меня.

Папа всю жизнь проработал учителем в общеобразовательной школе, но по призванию был артистом. Как это тогда называлось - артист разговорного жанра: юмор, сатира и конферанс. Сцена была его настоящей жизнью. Папа умер рано - в 55 лет случился инфаркт ".

После школы поступил в СПТУ-56 и получил диплом "Монтажника радиоаппаратуры и приборов".

В 1987 году собрал свою группу "Наша Контора". Играл на гитаре. Комнату, в которой музыканты спали творили, назвали студией "Sпати", что со временем было расшифровано как "Студия патологической тишины". Студия "Sпати" собрала десять молодых музыкантов со всего Новояворовск, среди которых оказались все участники будущего группы "Скрябин". Рой принимал участие в группах "The One", "Бардак", "Бешеный смех", "Voice of Hell", "Дизентерия". Выступал как гитарист и автор текстов.

30 июня Летом 1989 года принял участие в записи альбома "Слышишь боль", который был первой работой группы "Скрябин".

В декабре 1989 ушел в армию - служил в учебной части на полигоне в Сторожинца, а затем во Владимир-Волынском в полигонной команде электриком.

С уходом Ростислава в армию в декабре 1989 году группа заморозил свою деятельность как коллектив. Необходимого для записи песен Ростика буквально викрадалилы из воинской части. В период 1992-93 годов записывался альбом "Технофайт" и создавались лучшие композиции "Скрябина", тогда Ростислав становится соавтором песен группы, написал пишет свои лучшие произведения - "Сам", "Пусть Будет Дождь" и некоторые другие. Эти песни "скрябинци" считают одними из своих самых удачных произведений.

С 1993 по 1997 работал жил в Москве. Там познакомился с первой женой - русской Олей.

В 1997 году супруги переехали в Киев, но уже в 1999 разошлось. В 2000 году Ростислав делает предложение Юлии Лорд.

В 1997-2001 годах Ростислав кроме написания песен соглашается на роль директора группы. По его словам это буле ошибочное решение, которое привело к развалу группы.

В 2001 году во время записи альбома "Стриптиз" "скрябинци" часто ссорятся между собой. Группа едва не распался. В то же время Ростислав сошел со сцены и продолжил заниматься преимущественно административными делами группы.

Выход альбома "Озимые люди" (2002) уже был без участия Домишевский в группе - он покинул "Скрябина".

В 2005 году Ростислав вместе с другим бывшим участником "Скрябин" (ныне музыкант группы "Друга Рика") Сергеем Герой создает проект "ЭХО". Тогда же Ростислав Домишевский становится генеральным директором канала Fashion TV-Украина.

Сейчас занимается сейчас менеджментом в культурных проектах, менеджер шоу-бизнеса, продюсер.

На досуге ухаживает за растениями. "Мы очень много времени проводим в селе - пруд, огород, сад, домик, мангал".

Женат на певице Юлией Лорд. Живут в пгт Чабаны под Киевом.