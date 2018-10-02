Русский театр готовит спектакль о Сенцове

Спектакль о Сенцове покажут около администрации Путина. Фото: tsn.ua

Московский оппозиционный "Театр.doc" готовит постановку "145" в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

8-часовое представление-пикет покажут 5 октября у администрации президента Путина, пишут на странице театра в Facebook.

"5 октября будет 145 дней голодовки Олега Сенцова. Мы не знаем, доживёт ли он до этого дня, но мы хотим, чтобы он жил, мы хотим, чтобы он был свободным. Он - и все те, за кого он умирает. 142 дня мы всё больше осознаём наше бессилие. Ничего не можем сделать, чтобы спасти невиновного человека, который оказался слишком сильным, слишком гордым, слишком бескомпромиссным для нашей страны. Мы не можем освободить Олега и всех тех, за кого он умирает, но мы можем не молчать", - говорят в театре.

Постановку готовит режиссер Зарем Заудинов. Согласно задумке, актеры театра будут стоять у ведомства с плакатами, на которых напишут документальный текст.

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В октябре 2014 года "Театр.doc" выселили из помещения. Московские власти досрочно расторгли договор аренды. Позже полиция прервала показ украинского фильма "Сильнее, чем оружие". Его демонстрировали в старом здании театра в Трехпрудном переулке в поддержку режиссера Олега Сенцова. Зрителей эвакуировали из зала из-за "угрозы минирования".