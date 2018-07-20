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пятница, 20 июля 2018 12:42

Рояль у моря и атмосфера счастья: 5 особенностей Koktebel Jazz Festival-2018

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Рояль у моря и атмосфера счастья: 5 особенностей Koktebel Jazz Festival-2018
Джаз Коктебель: 5 особенностей фестиваля Фото: koktebel.info

16-19 августа в Черноморске Одесской области пройдет Koktebel Jazz Festival. Президент и основатель фестиваля Лилия Млинарич назвала 5 главных особенностей нынешнего мероприятия.

"Во-первых, нам уже 16 лет. Во-вторых, мы возвращаем джаз в общее фестивальное пространство - новая сцена Jazz & Blues Cafe с новой программой и замечательными хедлайнерами из Швеции, Германии, Сербии, Израеля и Украины. В-третьих, премьерера короткометражного фильма JAZZ & MORE, который снимался в прошлом году в течение всех четырех дней фестиваля. Он получился очень ярким и веселым и хорошо рассказывает именно о атмосферности. Пункт четыре - это наши "фишечки": акустический рояль на сцене, которая расположена прямо у моря, оркестр в программе Олега Скрипки, совершенно новые программы наших хедлайнеров: Morcheeba, Martina Topley-Bird, COOP, ONUKA, DakhDaughters, Laura Marti и др. Много новой и яркой украинской музыки, наш "Артишок" и детская программа. А пятое - это прекрасное море и очень красивый пляж, невероятная атмосфера летнего счастья и отдельной реальности для всех наших посетителей ", - сказала Лилия Млинарич.

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Koktebel Jazz Festival существует 16 лет и является старейшим украинским фестивалем. За годы существования на фесте выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, Гайдамаки, Олег Скрипка. Здесь были открыты ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala, PaniValkova.

Первый день фестиваля Koktebel Jazz Festival будет украинским.

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