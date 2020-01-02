Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины

Стимпанк-роман Ирины Грабовской "Последняя обитель бунтарства" рассказывает о параллельном мире, где молодое государство Украинское Королевство существует между двумя империями и пытается восстановить свою территориальную целостность

- Империи долго не живут. Исторически считается, что любая существует около 300 лет, плюс-минус. Российская свои 300 давно уже пережила, - говорит Наталья Тисовская, выпускающий редактор фантастического романа писательницы и блогера Ирины Грабовской "Последняя обитель бунтарства". Посвящен вымышленному миру, где Украина пытается обрести независимость от Российской империи. Вышел в киевском издательстве "КМ-Букс".

Главный герой - разработчик сайтов, 23-летний киевлянин Даниил. По сюжету, получает от своего пропавшего дяди дарственную на имение в селе Романовка на Киевщине. Обнаруживает, что дом существует в двух измерениях одновременно. Через портал попадает в город ученых и изобретателей Леобург в параллельном мире.

- Несколько похож на нашу реальность начала XX века до Первой мировой, - рассказывает Ирина Грабовская. - Это мир могущественных империй. Некоторые из них маневренные, следят за технологиями, развиваются быстрее. Другие - старые и неповоротливые, но все равно мощные. Но все существуют примерно одинаково - используют территории и ресурсы, которые имеют с захваченных народов и земель.

Самые могущественные - Австро-Боснийская и Российская. Постоянно враждуют между собой. Российская проиграла две войны. Потеряла много земель, в частности часть украинских и польских территорий. Собирает силы, чтобы взять реванш - отбиться и вернуть себе утраченное.

В моем мире империи постоянно недовольны, агрессивны. Поэтому все время воюют. Но уже начинают бурлить внутри. Покоренные народы выступают против тирании своих императоров.

Какое место в мире произведения занимает Украина?

- Две империи разделяет молодое государство Украинское Королевство. Образовалось в результате того, что Австро-Босния отделила эти территории от России и создала некий протекторат. Но украинцы смогли избрать своего короля. Благодаря этому держат нейтралитет и пытаются проводить свою политику. Это исторические земли почти в границах этнического расселения украинцев. Но в романе самостоятельная Украина - пока только Правобережная с временной столицей в Виннице. Левобережье вместе с Киевом остается под оккупацией царских войск, хотя это противоречит международным соглашениям. Россия просто отказывается его отдавать. Плевать хотела на все во всех мирах. Пушки не остановить никакими соглашениями. Поэтому украинцы наращивают силы, чтобы в случае новой войны между империями попытаться восстановить свою территориальную целостность. В моем мире Левобережье - как наши Крым и Донбасс. Украинская территория, которую надо еще получить назад.

В нейтральной зоне образовался город Леобург - чудо на руинах. Его основали свободные художники со всего мира, которым было трудно ужиться в империях. Инженеры, изобретатели, писатели, химики, физики. Все хотели свободы и заниматься чем-то, что было им по душе. Не могли вынести гнетущей атмосферы, царившей в империях, для которых ценности - это территории, величие и военная мощь. А человек для них ничего не стоит.

Главный герой попадает в поместье семьи основателей, отцов-фундаторов Леобурга. В городе решает найти своего дядю.

С какой идеи началось создание книги?

- Многие думают, что было бы интересно прожить другую жизнь в иных условиях. Например, родиться в Америке. Или в другое время. Мне было интересно, какой я была бы, если бы родилась в XIX веке.

Если я попадаю в какой-то город, меня захватывает прежде всего архитектура и история домов. Изначально хотела написать темную историю о благородной семье. Поэтому сначала и родился детективный сюжет, а потом дорисовала мир.

Это моя первая фантастическая книга. Поэтому сначала вымышленный мир был размыт, непрописанный. Не знала, с какой стороны подойти. Исследовала его, и вырисовалась картина. Ты садишься, берешь историю нашего мира и думаешь, как она могла бы развиваться в альтернативном.

В каком жанре ваш роман?

- Моя книга - это стимпанк с элементами альтернативной истории. Стимпанк - разновидность фантастики о мирах, где паровые машины и другие ретротехнологии не исчезли, а достигли наивысшего развития. Там, где у нас электричество, используют паровые двигатели. Авторы стилизуют антураж под Америку или Европу, в частности английский Лондон. Наиболее характерные черты - изображение трущоб и рабочих домов с тяжелыми условия труда, мрачная атмосфера, конфликты, связанные с социальными низами. Жанр сочетается с детективами, вестернами, антиутопиями. Один из ведущих мотивов - тяга к науке, ее триумф и зацикленность на ней.

Как реализовали это в контексте истории Украины?

- Мне было просто придумывать фантастическую историю на украинской почве. Потому что наши земли имели государственность многие века. И поэтому у нас есть история нашей шляхты, которая была и в Речи Посполитой, и в российском дворянстве. Мне не было интересно изображать Лондон, потому что о нем писали все. Я переносила признаки жанра на тот исторический капитал, который мы сами имеем и который я исследовала.

"Леобург" - это дилогия. Первый роман "Последняя обитель бунтарства" написала за шесть месяцев. Над вторым работала четыре года - на фоне войны на Донбассе. Первая - это легкое вступление, веселое путешествие в вымышленный город, семейный детектив. Вторая более глобальная - политический детектив. В ней происходит столкновение двух империй.

В вымышленный мир привносила тенденции нашего. Но показываю, как бы мне хотелось, чтобы развивались события.

Какие основные задачи ставили перед собой при написании? Как определяете месседж романа?

- В продолжении в Леобурге начинается революция. Провожу параллели с нашим Майданом. Революция достоинства в маленьком городе Киеве сдвинула мироустройство, как тектонические плиты. Меня это захватывает. В моем произведении начинается революция низов против верхов. Отцы-фундаторы, которые управляют Леобургом, начинают вводить его в другое русло. Задумывался как город бунтарей. А сейчас его жители оказались в тех же условиях, как жители империй. Принудительный труд, введение цензуры, притеснения со стороны властей. А творчество и дух свободы не могут существовать в каких-то границах.

В дилогии мне хотелось показать геополитическую борьбу. Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира. Антиподом ценностей, которые защищают в том же Леобурге. Свободы слова, творчества, самовыражения. Сегодня Россия - кажется, единственная страна, которая хочет восстановить свою империю. Как и столетие назад, ценит размеры и военную мощь больше, чем человека. Я хочу донести посыл, что нельзя мерить величие территориями, а людей военными единицами.

В моей книге герой попадает в фантастическую реальность. А на самом деле сейчас в России - параллельный мир, и мы на них смотрим из реального. На Западе многие не понимают их сознания. А там просто все население, как в XIX веке. Много где канализации нет. Но они гордятся тем, что их боятся.

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Второй роман дилогии "Леобург" под названием "Последняя война империй" выйдет в этом году.