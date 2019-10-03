Российский режиссер снимет фильм по мотивам украинской игры S.T.A.L.K.E.R.

Снимут фильм по мотивам украинской игры S.T.A.L.K.E.R. Фото: gmbox.ru

Режиссер Максим Самойлов, который родился в Украине, но живет и работает в России, анонсировал съемки полнометражного фильма по украинской игре S.T.A.L.K.E.R.

Официальное сообщение мужчина сделал на странице в Facebook.

По словам Самойлова, экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. находится на стадии препродакшена.

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"Да, работа над сценарием идет, идут пробные съемки и ведется подбор актеров. С какой кинокомпанией работаю - пока не скажу. Съемки большого кино процесс не очень быстрый. Так что говорить о дате релиза сейчас неуместно", - говорилось в сообщении режиссера.

Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. - украинская студия GSC Game World пока никак не комментирует съемки фильма.

Недавно в сети появился первый трейлер украинской патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики".