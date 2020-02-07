Российская оперная певица выступила перед украинскими военными на Донбассе

Российская оперная певица Мария Максакова выступила перед украинскими военными на Донбассе в образе Мерилин Монро. М17

Перед украинскими бойцами в Попасной на Луганской области и Дебальцево Донецкой художник Арсен Савадов воспроизвел концерт Мэрилин Монро. В 1954-м голливудская звезда выступила перед американскими военными в Южной Корее. Должна была повысить боевой дух защитников границ страны от коммунистов с Севера.

В современном римейке тура роль Монро исполнила руссийская меццо-соправно Мария Максакова и певец El Кравчук.

"Мария своей непростой биографией показала, что это очень отрезвит путинскую идеологию. Она человек, эмигрировавший в нашу страну еще и подбадривает наших воинов", - рассказывает Савадов.

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Художественная акция художника стала основой фильма "Голоса любви". Премьера ленты состоится 9 февраля в киевском центре современного искусства М17.

Также в М17 покажут фотографии различных циклов Арсена Савадова. Например, "Донбасс-Шоколад", где он снял шахтеров в балетных пачках. Продемонстриуют "Коллективное красное", "Книга мертвых", "Мода на кладбище", "Commedia dell'arte в Крыму", "Кокто", "Андеграунд 2000", "Ангелы" и новый проект "Дневник утопленника". Экспозиция будет открыта с 9 февраля по 31 марта.