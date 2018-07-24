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вторник, 24 июля 2018 11:35

Роман Стивена Кинга о волшебной машине станет фильмом

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Роман Стивена Кинга о волшебной машине станет фильмом
Роман американского писателя Стивена Кинга "Почти как "бьюик"" станет фильмом Фото: LibKing.Ru

Роман американского писателя Стивена Кинга "Почти как "бьюик"" станет фильмом.

Продюсер Ашок Амритрадж приобрел права на полнометражную адаптацию романа. Уильям Брент Белл напишет сценарий экранизации и поставит картину.

Роман Кинга, оригинальное название которого автор позаимствовал из песни Боба Дилана, появился на прилавках книжных магазинов в 2002 году, пишет Variety.

Действие книги разворачивается в небольшом городке Сталтери, штат Пенсильвания. В гараже местной полиции много лет хранится загадочный темно-синий Бьюик Роудмастер. Конечно, на первый взгляд, машина таит в себе множество тайн. Вместо руля у нее большое колесо. Аккумулятор хоть и присутствует, но ни к чему не подключен. Провода со свечей запаяны в кольца. Любые царапины на кузове затягиваются сами собой.

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Когда в результате несчастного случая с пьяным водителем гибнет местный полицейский Керт Уилкокс, его сын начинает свое расследование. Постепенно он приходит к выводу, что со смертью как-то связан зловещий Бьюик, внутри которого, по мнению полицейских, скрывается портал в другое измерение.

Успех "Оно" в 2017 году ускорил интерес голливудских студий к Стивену Кингу. В разработке находится сразу несколько проектов, основанных на произведениях классика хоррора, включая "Кладбище домашних животных", "Длинную прогулку" и "Храм с костей".

Стриминговий сервис Netflix планирует снять фильм по повести "В высокой траве", которую написал Стивен Кинг совместно со своим сыном Джо Хиллом.

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