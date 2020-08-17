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вторник, 18 августа 2020 08:05

Родился "убийца" Моцарта

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Родился &quot;убийца&quot; Моцарта
За свою жизнь композитор Антонио Сальери стал автором более 40 опер. Фото: pixabay

Австрийский композитор, дирижер и педагог итальянского происхождения Антонио Сальери родился 18 августа 1750 года. Он был из богатой купеческой семьи. Изучал композицию в Падуе и Венеции.

В 1766 году Сальери пригласили в Вену, где впоследствии его приняли на императорскую службу. В 1774 году получил должность придворного композитора, а в 1788-м также и капельмейстера императорского оркестра.

Сальери также был педагогом. Среди его учеников - Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Лист, К. Черни, Мейербер, Гуммель и Франц Ксавер Вольфганг Моцарт. Отношения с учениками были очень теплыми и эмоциональными. Существует мнение, что отъезд Листа из Вены стал поводом для неудачной попытки самоубийства Сальери.

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Древняя легенда гласит, что якобы А.Сальери отравил Моцарта. Эта легенда легла в основу ряда художественных произведений, в частности драмы Пушкина "Моцарт и Сальери" (1831), поставленной по ней оперы Римского-Корсакова (1898), пьесы Питера Шеффера "Амадей" (1979) и основанному на ней одноименном фильме Милоша Формана (1984).

Однако подтверждений того, что Сальери был причастен к смерти Моцарта, не существует. В письмах 1780-х годов Моцарт допускал довольно острых высказываний в адрес Сальери, но эти высказывания не отличаются от аналогичных в адрес других музыкантов-конкурентов.

"В майские дни 1997 года на Милане, в главном зале Дворца юстиции проходил необычный судебный процесс: рассматривался преступление двухвековой давности. (...) слушалось дело Сальери об отравлении им великого Моцарта. ... Через двести лет Антонио Сальери был оправдан ".

За свою жизнь композитор стал автором более 40 опер, среди которых самые известные - "Данаиды" (1784), "Тарар" (1787) и "Фальстаф" (1799). Специально для открытия театра "Ла Скала" он написал оперу "Признанная Европа" (1786), на премьере которой пела Франческа Лебрен и которая по сей день идет на этой сцене.

Умер Сальери в Вене 1825 года.

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Мужчине был 91 год. Причиной смерти стали последствия травмы, полученной при падении. Смерть произошла в римской больнице.

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Дата
18
августа

Родился "убийца" Моцарта

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