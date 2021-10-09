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суббота, 09 октября 2021 16:41

Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
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World Expo продолжает оставаться самым масштабным и продолжительным мероприятием мирового значения. На протяжении полугода павильоны выставки посещают миллионы посетителей, которые изучают экспозиции сотен участников, среди которых страны, международные организации и корпорации. В этом году впервые в своей истории она пройдет на Ближнем Востоке в городе Дубай и будет приурочена к золотому юбилею ОАЭ.

Участники, встречаясь на одной локации, стараются вдохновить весь мир инновациями, достижениями и открытиями, которые нацелены на совершенствование и улучшение жизни на планете.

Робот-дирижер, самый большой в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае. Фото: ukrainenews.fakty.ua
Робот-дирижер, самый большой в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае. Фото: ukrainenews.fakty.ua
Робот-дирижер, самый большой в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае. Фото: ukrainenews.fakty.ua
Робот-дирижер, самый большой в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае. Фото: ukrainenews.fakty.ua
Робот-дирижер, самый большой в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае. Фото: ukrainenews.fakty.ua

В этом году для выставки в Дубае Украина впервые создала собственный стилизованный павильон, а не использовала арендованный. Национальный павильон Украины в форме пшеничного колоса находится в зоне Opportunity (Возможности). Его концепция звучит как SMART UKRAINE: CONNECTING DOTS (СМАРТ УКРАИНА: соединяя МИР). Основной акцент сделан на инновациях, которые делают современный быт экологическим, энергоемким и рациональным.

Спустя несколько дней после официального открытия на EXPO прошел Национальный день Украины. Музыкальный тон событию создавал Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) и солистка Кристина Охитва, а управлял им робот-дирижер.

Вечером самый большой в мире купол с экраном 360 Al Wasl Plaza стал площадкой для грандиозного проекционного шоу с использованием украинской фольклорной символики. В качестве саундтрека был выбран трек Time ONUKA. Над визуализацией и созданием digital-визитки Украины для выставки EXPO 2020 работала команда M1 Design. Почти ювелирная по уровню сложности работа над ней продолжалась более полугода.

Международная выставка EXPO должна была состояться в 2020 году, но из-за карантинных мер была перенесена. Организаторы сохранили название EXPO 2020, поскольку впервые мероприятие отложили, а не отменили.

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