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среда, 27 января 2021 00:45

Роберт де Ниро сыграет гонщика "Формулы 1"

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Роберт де Ниро сыграет гонщика &quot;Формулы 1&quot;
77-летний американский актер Роберт де Ниро снимется в криминальном триллере от Netflix о гонщике "Формулы 1". Даты начала съемок и релиза фильма пока неизвестны. Фото: Pinterest

Роберт де Ниро снимется в криминальном триллере от Netflix о гонщике "Формулы 1".

История расскажет о гениальном гонщике "Формулы-1", который вынужден стать водителем, чтобы спасти свою семью.

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Режиссер, сценарист и продюсер - Герард МакМюррей. Снял "Судная ночь: Начало" и "Горячие пески". Также одну из ролей исполнит звезда "Звездных войн" Джон Бойега.

Накануне де Ниро присоединился к касту нового проекта Дэвида О. Рассела, у которого ранее снимался в фильмах "Афера по-американски" и "Мой парень - псих". Режиссер собрал звездный состав: Аня Тейлор-Джой, Майкл Шеннон, Крис Рок, Тимоти Олифант и Майк Майерс.

Снимают сериал про первых леди. Недавно стало известно, кто сыграет Мишель Обаму и Бетти Форд. Исполнительницу роли Элеоноры Рузвельт все еще ищут.

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