Режиссер "Один дома" признался, как Трамп попал в фильм

Трамп имел камео в комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". По словам режиссера, требовал его агрессивно и настойчиво. Фото: Insider

Режиссер рождественской комедии "Один дома" Крис Коламбус рассказал в интервью Insider, как 45-ый президент США Дональд Трамп снялся во второй части франшизы. Тогда был нью-йоркским бизнесменом.

"Мы хотели снимать в вестибюле его гостиницы "Плаза". Внесли за это гонорар. Но Трамп хотел большего. Сказал: "Единственный способ получить разрешение на съемку - это снять меня в ленте". Он был настойчив. Пробил себе путь в кино".

Коламбус хотел удалить сцену с Трампом. Но во время первого показа зрители обрадовались, увидев бизнесмена на экране. Режиссер удивился, но оставил камео Трампа.

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В этом году "Один дома" исполняется 30 лет. В августе 2020-го исполнитель главной роли Маколей Калкин отпраздновал 40-летие. Впервые решился на откровенное интервью о героиновой зависимости и славе в юном возрасте.

В 2017 году актер Мэтт Дэймон также рассказал, как Трамп из бизнесмена стал медийным персонажем и звездой телешоу: "Договор заключается в том, что если вы хотите снимать в здании Трампа, вы должны дать ему роль. Так было с драмой "Запах женщины" 1992-го. Он приехал с целой когортой помощников. По сюжету, герой Аль Пачино здоровается: "Привет, мистер Трамп!". Впервые фильм показали в Чикаго. Когда на экране появился Трамп, зрители сильно смеялись и даже кричали "Ура". Я считаю это странным. Поэтому момент оставили в ленте исключительно на радость публики ".