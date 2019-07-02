Рестлер "Скала" сыграл Дэнни ДеВито

Рестлер "Скала" играет в кино с 2001-го. insider.com

Вышел трейлер фильма "Джуманджи: новый уровень", в котором актеры Кевин Харт и Дуэйн "Скала" Джонсон перевоплотились в Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито. Это продолжение картины "Джуманджи: зов джунглей". Подростки нашли загадочную компьютерную игру, которая переносит их в тропические леса. Геймеры играют за персонажей, что совсем непохожи на них самих, по сюжету первой части. В новой ленте на месте подростков оказываются пожилые люди. Игра получилась слишком реалистичной. Умереть в ней можно на самом деле.

В кино также сыграли Джек Блэк, Карен Гилан и Аквафина. Режиссером выступил Джек Кэздан.

Серия фильмов "Джуманджи" - это свободная адаптация приключенческой картины 1995-го с Робином Уильямсом в главной роли. Тогда, по сюжету, главные герои находили не компьютерную игру, а настольную.

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Фильм "Джуманджи" уже имел адаптацию. "Затура: космическое приключение" 2005-го рассказывал про настольную игру, которая отправляла в космос и заставляла проходить испытания. Главные роли исполнили Джош Хатчерсон и Кристен Стюарт.