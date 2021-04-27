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вторник, 27 апреля 2021 13:44

Рекорд за всю историю проведения: "Оскар" собрал мизерное количество просмотров

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Рекорд за всю историю проведения: &quot;Оскар&quot; собрал мизерное количество просмотров
Вручение проходило в саду и зале вокзала. Фото: pinterest.com

Церемония награждения премии "Оскар" собрала наименьшее количество просмотров за всю историю проведения.

Прямой эфир прошел в ночь с 25 на 26 апреля. За ним следили меньше 10 млн американцев, пишет УНИАН.

Этот показатель оказался ниже, чем был в прошлом году.

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Вручение проходило в саду и зале вокзала Union Station. Такое место выбрали из-за пандемии. Проводили церемонию Брэд Питт и Зендея.

"Оскар" в номинации "Лучший фильм" в этом году получила драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников".

Фильм рассказывает историю 60-летней женщины по имени Ферн, которая остается без работы, средств и мужа. Главную роль сыграла обладательница двух премий "Оскар" Фрэнсис МакДорманд.

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