Рассекретили новый слоган Евровидения-2020

Представили новый слоган Евровидения-2020. Фото: 24.kz

Представители международного песенного конкурса Евровидение-2020, которое пройдет в Роттердаме, представили официальный слоган.

Об этом рассказывалось на сайте Евровидения.

Слоган конкурса выглядит так - Open Up (Откройся).

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"Слоган "Откройся" - не исчерпывающий. Откроемся друг другу. Откройся музыке. Откройся Роттердаму. Откройся, чтобы вы не выбрали. Почувствуйте свободу завершить этот слоган по своему усмотрению. Так мы лучше узнаем друг друга", - прокомментировала выбор слогана продюсер конкурса Ситце Баккер.

По словам женщины, они искали тему и лозунг, которые ярко отражают Нидерланды.

"Это то, как голландцы могут идентифицировать себя. Это страна с открытым умом, где люди выражают свое мнение с уважением друг к другу. Мы также признали важным выбрать тему, которая отражает дух нашего времени. Люди обеспокоены усилением поляризации, и свобода не столь очевидна для всех, как хотелось бы. Лозунг "Откройся" призывает открыться для других людей и для разных мнений ", подытожила Баккер.

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