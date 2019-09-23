Раскрыли подробности съемки "Чернобыля"

Сценарист Чернобыля Крейг Мезин. Фото: ТСН

Сценарист и автор идеи сериала "Чернобыль" Крейг Мезин стал гостем 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии. Он раскрыл неизвестные подробности съемок сериала.

После сериала в Чернобыльской зоне туристов увеличилось почти в 10 раз. Мезин до последнего не был уверен, что мини-сериал станет таким популярным, сообщают fakty.com.ua.

Бешеный успех сериала, по мнению многих критиков, не только в замечательном актерском ансамбле, а прежде всего в чрезвычайно эмоциональных историях реальных ликвидаторов, участников тех трагических событий. А еще в качественной детализации быта 1980-х.

Едва ли не впервые в художественном кино авария на ЧАЭС показана настолько правдиво и подробно. Одна из самых шокирующих и эмоциональных сцен – когда хоронили погибших и умерших от радиации.

Для Крейга Мезина было важно показать худшие стороны системы, которая скрывала правду о трагедии, и лучшие-о простых людях.

От академика Легасова до обычных ликвидаторов. И то, что даже через 33 года после страшной катастрофы в мире до сих пор существуют подобные угрозы. Во время работы над сценарием Мезин приезжал в Украину, чтобы пообщаться с реальными героями, почувствовать атмосферу того времени. Много книг, исследований и кинохроники, которые были использованы для создания фильма, принадлежат украинским авторам.

В значительной мере помогли документальные кадры, отснятые во время очистки кровли от графита. Под тысячами рентген их снимали украинский оператор Юрий Бардаков и режиссер Игорь Кобрин.

В России сериал HBO предлагали запретить к показу, а одна известная партия обратилась в МВД и Следственному комитету России открыть уголовные дела против создателей "Чернобыля". В том числе и против сценариста Крейга Мезина.

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Издание Playboy создало список мини-сериалов с наибольшим рейтингом. 1-е место занял "Чернобыль". Оценка IMDb - 9,5. Сериал повествует о событиях 1986-го, связанные с Чернобыльской атомной станцией, что считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. В центре внимания — экранизированные рассказы участников событий, выживших после взрыва на крупнейшей электростанции страны и людей, занимавших руководящие должности.