Раскрыли детали "Американской истории ужасов"

Раскрыли детали 10 сезона сериала "Американская история ужасов". Будет называться Double Feature, то есть "Двойной сеанс". События будут развиваться в море и на песчаном берегу.

Режиссер и продюсер Райан Мерфи объяснил в своих соцсетях, что это будет две отдельные истории. То есть как два сезона в одном. Один сюжет будет посвящен теме моря, другой - суше. Добавил элементы мифологии и известных фильмов ужасов.

"Если вы посмотрите в лицо злу, оно будет смотреть прямо на вас", - говорится в синопсисе.

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К съемкам вернутся звезды сериала Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финн Виттрока, Лили Рэйб. К ним присоединился звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин. Его персонаж будет иметь роман с 71-летней женщиной, которую воплотит Кэти Бейтс.

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"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома". У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону - о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Сказал, что у персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы Маколей ответил: "Похоже, я родился для этой роли", - говорит режиссер Райан Мерфи в интервью People.

Автор: Instagram Опубликовали первый кадр из 10 сезона сериала "Американская история ужасов".

Сериал "Американская история ужасов" вышел 2011-го. Каждый сезон имеет разные темы и сюжет. Ими успели быть дом с привидениями, психушка, цирк с чудовищами, отель с вампирами, ведьмин шабаш, апокалипсис и президентские выборы США. В каждом сезоне присутствуют одни и те же звезды, которые играют различных персонажей. В некоторых историях участвовала певица Леди Гага. Создатель антологии - Райан Мерфи. Также известен по одному из самых успешных проектов Netflix "Сестра Рэтчед".