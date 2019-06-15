"Район Беверли-Хиллз" возвращается: первые фото со съемочной площадки

В сети появились первые фото со съемочной площадки "Беверли Хиллс - 2".
Поклонники сериала уже этим летом увидят 6 серий с любимыми героями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
Премьера назначена на 7 августа. На съемочной площадке собрались все главные герои кроме Люка Перри, который сыграл Дилана. 52-летнего актера не стало в марте этого года.
Актеры сериала Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Брайан Остин Грин, Люк Перри, Картерис, Иен Зиринг и Дженни Гарт впервые встретились на съемочной площадке через 29 лет. К прежней команды персонажей добавились еще двое новых.
×
Комментарии