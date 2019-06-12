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среда, 12 июня 2019 07:57

Radiohead опубликовали 18 часов неизвестных треков

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Radiohead опубликовали 18 часов неизвестных треков
Хакеры похитили записи с минидиска лидера группы Тома Йорка. Фото: Red Bull

Британская группа Radiohead опубликовала 18 ч ранее не изданных записей. Послушать их онлайн можно бесплатно в течение 18 дней.

Чтобы скачать, надо заплатить около $23. Деньги обещают перечислить в пользу движения Extinction Rebellion, что проводит акции в защиту окружающей среды, пишет tsn.ua.

Музыканты пошли на такой шаг после того, как на прошлой неделе хакеры похитили записи с минидиска лидера группы Тома Йорка. За это просили выкуп в $150 тыс.

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Музыканты выложили 18 треков 1995-1998 годов, когда работала над альбомом OK Computer. Есть записи репетиций, живых выступлений, неизданных песен.

Клип на песню Man Of War опубликовали на официальном канале Radiohead. Песня также известна под названием Big Boots. Она была написана еще в 1996 году для фильма о Джеймсе Бонде, но так и не попала в кинокартину. Также не вошла в альбом группы OK Computer (1997).

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