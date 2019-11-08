Пугачева удивила фанатов видом

На днях в Минске Алла Пугачева выступила с юбилейным концертом.
По ее фан-странице в Instagram сразу начали публиковать фотографии с действа, сообщили в УНИАН.
На фото Алла Борисовна выглядит молодой, без морщин. Одета Примадонна в черную одежду, волосы распущены. Имеет яркий макияж.
"Как с Лизой похожи на этой фотографии!", "Классная фотка, крутая Аллочка", "Вам дашь 55", "Красотка", "Необычная такая", "Как 30-летняя", - написали под фото комментаторы.
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