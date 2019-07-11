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четверг, 11 июля 2019 17:31

Продюсеры "Звонка" снимут фильм о Момо

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Продюсеры &quot;Звонка&quot; снимут фильм о Момо
Момо базируется на скульптуре под названием "Мать-птица". tsn.ua

Продюсеры Такасигэ Итисэ и Рой Ли снимут фильм ужасов о Момо. Летом 2018-го в интернете ходили слухи о загадочном номер в мессенджер WhatsApp. Если туда написать, то ответит существо по имени Момо. Она докажет кого-либо к смерти с помощью заданий, которые будет давать.

Образ Момо был основан на скульптуре японского художника Кейсуке Айсо. Имеет вид женщины-птицы. Была выставлена ​​в художественной галерее ужасов Vanilla Gallery в японской столице Токио,

Лента будет рассказывать не только о телефонном номере но и о юности Момо, когда она еще была человеком. По легенде, девушка умерла при родах. В японской мифологии это называют Убумэ.

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Продюсер Такасигэ Итисэ работал над фильмами "Звонок" в 1998-го и "Проклятие" 2002--го Рой Ли поставил фильм "Оно" 2017 года.

Момо можно было увидеть в компьютерной онлайн-игре Minecraft. Представители компании разработчиков Microsoft заявили, что это вмешательство со стороны посторонних лиц.

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