Продюсеры "Игры престолов" ушли из HBO к конкурентам за $200 млн

Дэвид Бениофф и Дэн Уайс ушли из HBO. Фото: pikabu.ru

Продюсеры американского телеканала HBO Дэвид Бениофф и Дэн Уайс, которые стали создателями сериала "Игра престолов", подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix.

Кроме Netflix, мужчины вели переговоры с Disney и Amazon, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Стриминговий сервис предложил продюсерам $200 млн и многолетний контракт.

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Мужчины поблагодарили телеканала HBO за многолетний труд, но отметили, что "Netflix делает нечто невероятное и беспрецедентное".

Бениофф и Уайс будут создавать сериалы и фильмы, которые могут стать не менее успешными культовой "Игры престолов".

HBO (Home Box Office) - американский кабельный телевизионный канал. Входит в корпорацию Time Warner. Компания была основана в 1965-м Чарльзом Доуланом. В том же году 20% активов компании были приобретены корпорацией Time-Life (ныне Time Warner). 13 декабря 1975-го HBO розпочалосупутникове речи, с 28 декабря 1981-го - круглосуточное вещание.

Netflix, Inc. - американский провайдер интернет-службы "по требованию" потокового мультимедиа в 243 странах или территориях и поставщик услуг аренды DVD по почте за фиксированную плату в США.