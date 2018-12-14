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суббота, 15 декабря 2018 21:45

Продолжение "Настоящего детектива": показали трейлер нового сезона

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Продолжение &quot;Настоящего детектива&quot;: показали трейлер нового сезона
Показали трейлер 3 сезона "Настоящей детектива". Фото: 112.ua

Американский канал HBO выложил новый трейлер 3 сезона сериала "Настоящий детектив",який вийде після 4-річної перерви.

Главную роль в нем сыграет лауреат "Оскара" Махершала Али, известный по фильму "Лунный свет" и сериалом "Карточный домик".

Детектив Уэйн Хейс с напарником Роландом Уэстом (Стивен Дорф) расследуют загадочное исчезновение 2 девочек в городе Озарк штата Миссури, по сюжету.

В этом же городе происходили события 1 сезона сериала.

Премьера первой серии "Настоящего детектива" запланирована на 13 января 2019 года.

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Сериал "Настоящий детектив" идет с 2014-го. В каждом сезоне разворачивается отдельный сюжет с новыми героями. Основатель и автор сценария - Ник Пиццолатто.

1-й сезон получил 5 премий "Эмми", был награжден премиями Ассоциации телевизионных критиков, Британской академии кино и телевизионных искусств. 2-й сезон считают менее успешным. В предыдущих сезонах играли Мэттью Мак-конах, Колин Фаррелл, Вуди Харрельсон, Рэйчел Макадамс, Мишель Монаган и другие.

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