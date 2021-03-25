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четверг, 25 марта 2021 23:05

Принц Гарри и Меган Маркл снимают фильм

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Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять свой третий фильм. Расскажет о событиях, которые происходили во дворце до того, как решили оставить королевские обязанности.

Проект утвердил американский телеканал Lifetime. Будет называться "Гарри и Меган: Побег из дворца". Выйдет до конца 2021-го, съемки запланировали на весну.

Фильм также поднимет тему ссоры с братом принца, Уильямом. Гарри утверждает, что тот перестал отвечать на его звонки. Также Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон в том, что та довела ее до слез перед свадьбой.

Автор: Instagram
  Меган Маркл и принц Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии.
Меган Маркл и принц Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии.

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Ранее на этом же канале выходили ленты "Гарри и Меган" и "Гарри и Меган: Королевская семья". В последнем проекте роль Меган получила актриса Тиффани Смит, Гарри - Чарли Филд.

Гарри и Меган владеют продюсерским центром Archewell Productions, назвали в честь сына. Наняли продюсера Бена Браунинга, номинированного в этом году на 5 премий "Оскар", чтобы помог в создании шоу для Spotify и Netflix. Хотят создать развлекательную компанию, ориентированную на молодежь и глобальную аудиторию.

Автор: Lifetime
  Тиффани Смит и Чарли Филд сыграли принца Гарри и его жену Меган Маркл в фильме на американском телеканале Lifetime.
Тиффани Смит и Чарли Филд сыграли принца Гарри и его жену Меган Маркл в фильме на американском телеканале Lifetime.

На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии. Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии. Впоследствии оказалось, что она солгала.

Заявила, что королевская семья клеветали ее и заставляла воздерживаться от публичных выступлений. Угрожали лишить детей супругов охраны и титула. Во время первой беременности Меган не оставляли мысли о самоубийстве. Из-за давления британской прессы она просыпалась среди ночи от непонимания, что делать дальше. В заголовках ее часто сравнивали с подругой и использовали расистские высказывания. Принц Гарри публично просил это остановить.

После ухода от монархии они остались без материальной поддержки королевской семьи. Работает на двух работах: получил руководящую должность в одной из компаний Кремниевой долины BetterUp и стал членом комиссии Института Аспена, которая специализируется на борьбе с дезинформацией и находится в Вашингтоне.

"Надо заработать денег и нанять охрану, чтобы семья была в безопасности", - комментировал прессе принц.

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