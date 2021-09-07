Презентуют книгу советов от пса Гермеса

Книга "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною" посвящена ответственному отношению людей к домашним животным. Автор: Facebook

9 сентября состоится презентация книги "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною".

Книга посвящена ответственному отношению к домашним животным. Написана от лица собаки-блогера Гермеса, известного благодаря рубрике "Лайфхаки від собаки" на сайте приюта для бездомных животных "Сіріус".

Деньги на издание книги собирали на сайте "Спільнокошт". Авторы инициативы планируют продавать книгу в Украине и за рубежом. Вырученные средства пойдут на реконструкцию приюта для бездомных животных "Сіріус". Проект поддержали Onuka, Alyona Alyona, Ольга Сумская и другие.

На презентации директор приюта "Сіріус" Александра Мезинова представит пилотный проект "Простір адопції тварин". Также на мероприятии выступят зоопсихологи и активисты.

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Крупнейший в Украине приют для бездомных животных "Сіріус" функционирует с 2000-го. Расположен в селе Федоровка Киевской области. За годы существования приюта более 5 тыс. животных нашли новый дом. В "Сіріус" проживают около 3 тыс. собак и котов.