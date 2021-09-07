Презентуют книгу советов от пса Гермеса

 
Ексклюзивы
1/5
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 99
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 423
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 414
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 567
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 180
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1188
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1089
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 621
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 477
Фото
Все фото
7
10
21
5
5
Крупнейший фестиваль поп-культуры прошел в Украине: что презентовали
Крупнейший фестиваль поп-культуры прошел в Украине: что презентовали
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
&quot;Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили&quot; - чем удивляли на фестивале &quot;Ше.Fest&quot;
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Хит &quot;Украина!&quot; спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Хит "Украина!" спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
Видео
Все видео
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Певица сняла клип на gentle rock сингл в самом старом университете Украины
Певица сняла клип на gentle rock сингл в самом старом университете Украины
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Звезда "Декстера" со своей группой приедет в Киев с концертом
Звезда "Декстера" со своей группой приедет в Киев с концертом
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1305
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1188
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2061
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 558
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 18:00

Презентуют книгу советов от пса Гермеса

  Комментировать
Презентуют книгу советов от пса Гермеса
Книга "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною" посвящена ответственному отношению людей к домашним животным. Автор: Facebook

9 сентября состоится презентация книги "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною".

Книга посвящена ответственному отношению к домашним животным. Написана от лица собаки-блогера Гермеса, известного благодаря рубрике "Лайфхаки від собаки" на сайте приюта для бездомных животных "Сіріус".

Деньги на издание книги собирали на сайте "Спільнокошт". Авторы инициативы планируют продавать книгу в Украине и за рубежом. Вырученные средства пойдут на реконструкцию приюта для бездомных животных "Сіріус". Проект поддержали Onuka, Alyona Alyona, Ольга Сумская и другие.

На презентации директор приюта "Сіріус" Александра Мезинова представит пилотный проект "Простір адопції тварин". Также на мероприятии выступят зоопсихологи и активисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приют для бездомных животных Сириус создает современное пространство для животных и людей

Крупнейший в Украине приют для бездомных животных "Сіріус" функционирует с 2000-го. Расположен в селе Федоровка Киевской области. За годы существования приюта более 5 тыс. животных нашли новый дом. В "Сіріус" проживают около 3 тыс. собак и котов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Презентуют книгу советов от пса Гермеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Тысячи тайных сотрудников и опасные операции - создали военную разведку

Украинцы выиграли трехдневный бой

Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви

В Канаду прибыли первые иммигранты

Подстрелили Тупака Шакура.

Поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 9550
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 8703
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 7992
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 5022
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3528
Культура
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
 Просмотров: 135
Фильм об украинской гимнастке выдвинули на "Оскар"
Фильм об украинской гимнастке выдвинули на "Оскар"
 Просмотров: 207
Презентовали трейлер фильма о хирурге, который попал в плен к боевикам
Презентовали трейлер фильма о хирурге, который попал в плен к боевикам Просмотров: 135
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
 Просмотров: 180
Крупнейший фестиваль поп-культуры прошел в Украине: что презентовали
Крупнейший фестиваль поп-культуры прошел в Украине: что презентовали
7
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
4
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
2
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
Голосов: 183
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть