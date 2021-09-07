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Презентовали трейлер фильма о хирурге, который попал в плен к боевикам

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Презентовали трейлер фильма о хирурге, который попал в плен к боевикам
Фильм "Відблиск" Валентина Васяновича участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Главный герой – хирург-доброволец, попавший в плен на востоке Украины. Фото: Facebook

Презентовали трейлер нового фильма Валентина Васяновича "Відблиск". Лента участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, который проходит в Италии 1 - 11 сентября.

Фильм о военном хирурге-добровольце Сергее, который попадает в плен к российским военным на востоке Украины. Вернувшись из оккупированного Донецка, пытается найти новую цель в жизни.

"История родилась давно", - рассказывает Валентин Васянович. - Все началось с травматического события для моей дочери. Она увидела, как в наше окно прилетел голубь, разбился и умер. Начались разговоры о душе и теле, и что происходит после смерти. Тогда я подумал, что можно снять документалку на эту универсальную экзистенциальную тему. Фильма не получилось, но в рамках подготовки я провел исследования и на основе этого материала потом написал сценарий. Примерно в тот же момент начала появляться подтвержденная информация о том, что происходит в донецкой тюрьме МГБ "Изоляция". Тамошняя ситуация органично вплелась в историю травматического опыта и попытки понять, что такое смерть".

Консультантом фильма стал журналист Станислав Асеев. Провел 2,5 года в плену, о своем опыте написал книгу ""Світлий шлях": історія одного концтабору". В ленте "Відблиск" появился в камео офицера ФСБ.

Главную роль в картине исполнил Роман Луцкий, известный по фильмам "Сторожова застава", "Безславні кріпаки", "Віддана". Также в картине появляется Андрей Римарук - сыграл главного героя в предыдущем фильме Васяновича "Атлантида".

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Кроме "Відблиску" в Венеции представят еще два украинских фильма. В программе "Горизонты" покажут криминальную драму Олега Сенцова "Носоріг" и фильм совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Цензорка" Петера Керекеса.

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