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среда, 03 июля 2019 11:19

Представят неизвестные записи Элвиса Пресли

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Представят неизвестные записи Элвиса Пресли
Элвиса Пресли называют королем рок-н-ролла, хотя он не был первым исполнителем в этом жанре. peopletalk.ru

Дискография короля рок-н-ролла Элвиса Пресли пополнится 3-мя сборниками, в которые войдут ранее неизвестные песни. Это последние неопубликованные записи певца.

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1-й сборник будет называться Live - "Вживую". В него войдут неизданные треки и большой буклет с фотографиями музыканта. 2-й будет посвящен известному концерту Элвиса, прошедшему в Америке в 1969-м. Покажут полное выступление и документальные видео о событие. 3-й называется American Sound 1969 - "Американский звук 1969", будет состоять из 90 треков. В него войдут редкие и новые записи певца.

Режиссер Баз Лурман начал работу над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас кинематографист выбирает претендента на роль музыканта. Среди вариантов - Майлз Теллер, Гарри Стайлз и Аарон Тейлор-Джонсон. Съемки запланированы на начало 2020-го.

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