Предпоследняя серия "Игры престолов" установила рекорд и антирекорд

Автор: imdb.com Эпизод "Колокола" стал самым популярным и наиболее низко оцененным в истории сериала "Игра престолов"

Пятая серия восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов" установила рекорд и антирекорд. Имела наибольшее количество просмотров и худший рейтинг критиков за всю историю шоу.

18,4 млн зрителей в первые сутки посмотрели эпизод под названием "Колокола", который был снят режиссером Мигелем Сапочником и вышел 12 мая. Это рекордный показатель в истории сериала и всех проектов американского телеканала HBO. Предыдущий рекорд - 17,8 млн зрителей - принадлежал третьей серии восьмого сезона "Долгая ночь", которая вышла 28 апреля.

47% положительных рецензий критиков получил пятый эпизод на ресурсе Rotten Tomatoes. Это самый низкий показатель среди всех 72 серий "Игры престолов". Предыдущий антирекорд - 54% - принадлежал шестому эпизоду пятого сезона - "Непокорные, несгибаемые, несломленные".

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7 мая недовольные фанаты "Игры престолов" запустили петицию с требованием переснять восьмой сезон с другими, компетентными сценаристами. "Шоу заслуживает финального сезона, который имеет смысл", - говорится в тексте петиции на сайте change.org. Ее подписали более 800 тыс. человек.