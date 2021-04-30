Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко

Фото: Предоставил Анатолий Василенко

Творческое объединение "Архигум" выпустило второй том Антологии украинской карикатуры. Книга посвящена художнику Анатолию Василенко.

"Творчество Анатолия Петровича это как документальное кино украинского народа с его юмором, страхами, предрассудками и радостями, где подписи к рисункам является не костылями, как у некоторых других художников, а органической составляющей художественной вселенной", - говорит меценат проекта Виктор Кудин. - Если Украина, не дай Бог, вдруг куда-то исчезнет, ​​то ее период истории после Второй мировой можно восстановить по повестям, картинами, иллюстрациям, шаржам и карикатурам Анатолия Василенко ".

Художник с 1960-х работает в "Перце", член редколлегии журнала. Также сотрудничает с газетой "Сельские вести". Публиковался в журналах "Барвінок", "Малятко", "Веселые картинки", "Вітчизна", "Дніпро", "Ранок". По сюжетам двух авторских книг Василенко сняли мультфильмы "Петрик в Космосе" и "Тимка-зверолов".

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"Герои в работах Василенко -люди, анимированные животные. Часто объекты с очень характерными чертами, изображены наизнанку, изнутри, - говорит дизайнер Даша Цапенко. - Среди них добряки и негодяи, сообразительные и тугодумы, честные и лжецы, скромные и наглые, хитрые и изобретательные, разгневанные и растерянные, влюбленные и разочарованы. Их редко можно увидеть в одиночку, обычно объединяются и взаимодействуют-разговаривают на улице, смеются друг над другом в забегаловке, убивают друг друга в бакалее, любят, лечат (ся). О некоторых из них известны различные детали: первая девушка на селе Людка в розовом платье в горох, хромой пан Мыкола из дома по соседству, бравый офицер Сидорчук, болтливая Алла Петровна, которая работает в хлебном с понедельника по среду. Если всмотреться внимательно, то в толостом коте, который вальяжно выходит из-под стола, где свадьба, можно узнать свою кошку Мотю, в сердцеедке Людике-свою первую юношескую любовь, а в офицере Сидорчуке, возможно, альтернативную версию себя.

Творческое достояние Василенко, очевидно, заслуживает сохранения для потомков. Своей честностью и самоиронией его работы вызывают улыбку, а также хорошо объясняют народную любовь и популярность изданий, где работает Василенко.

Выход этой книги подтверждает, что Анатолий Василенко в искусстве может многое. И художественную прозу. И стихи, и картины писать в самых разных жанрах -от натюрмортов до ню и пейзажей.

Интересно, что в прошлом году немецкий бизнесмен, который посетил его в сопровождении друзей, захотел приобрести у Василенко много карикатур: "Предлагал 200 евро за одну, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розсттрвваюсь. Ведь сейчас вышла довольно хорошая книга", - сказал художник ".

После локдауна в столичном Малом Мариинском Дворце и в львовской галерее Bankhotel откроется выставка работ Анатолия Василенко.

Антологию украинской карикатуры профинансировали архитектор Виктор Кудин и бизнесмен Вячеслав Юткин. Первый том состоял из лучших произведений 20 художников. В частности Владимира Казаневского, Александра Евтушенко, Юрия Кособукина, Анатолия Казанского.