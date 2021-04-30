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воскресенье, 02 мая 2021 13:10

Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
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Анатолию Василенко посвятили целый том Анталогии украинской карикатуры
Фото: Предоставил Анатолий Василенко
Анатолию Василенко посвятили целый том Анталогии украинской карикатуры
Анатолию Василенко посвятили целый том Анталогии украинской карикатуры
Анатолию Василенко посвятили целый том Анталогии украинской карикатуры
Анатолию Василенко посвятили целый том Анталогии украинской карикатуры

Творческое объединение "Архигум" выпустило второй том Антологии украинской карикатуры. Книга посвящена художнику Анатолию Василенко.

"Творчество Анатолия Петровича это как документальное кино украинского народа с его юмором, страхами, предрассудками и радостями, где подписи к рисункам является не костылями, как у некоторых других художников, а органической составляющей художественной вселенной", - говорит меценат проекта Виктор Кудин. - Если Украина, не дай Бог, вдруг куда-то исчезнет, ​​то ее период истории после Второй мировой можно восстановить по повестям, картинами, иллюстрациям, шаржам и карикатурам Анатолия Василенко ".

Художник с 1960-х работает в "Перце", член редколлегии журнала. Также сотрудничает с газетой "Сельские вести". Публиковался в журналах "Барвінок", "Малятко", "Веселые картинки", "Вітчизна", "Дніпро", "Ранок". По сюжетам двух авторских книг Василенко сняли мультфильмы "Петрик в Космосе" и "Тимка-зверолов".

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"Герои в работах Василенко -люди, анимированные животные. Часто объекты с очень характерными чертами, изображены наизнанку, изнутри, - говорит дизайнер Даша Цапенко. - Среди них добряки и негодяи, сообразительные и тугодумы, честные и лжецы, скромные и наглые, хитрые и изобретательные, разгневанные и растерянные, влюбленные и разочарованы. Их редко можно увидеть в одиночку, обычно объединяются и взаимодействуют-разговаривают на улице, смеются друг над другом в забегаловке, убивают друг друга в бакалее, любят, лечат (ся). О некоторых из них известны различные детали: первая девушка на селе Людка в розовом платье в горох, хромой пан Мыкола из дома по соседству, бравый офицер Сидорчук, болтливая Алла Петровна, которая работает в хлебном с понедельника по среду. Если всмотреться внимательно, то в толостом коте, который вальяжно выходит из-под стола, где свадьба, можно узнать свою кошку Мотю, в сердцеедке Людике-свою первую юношескую любовь, а в офицере Сидорчуке, возможно, альтернативную версию себя.

Творческое достояние Василенко, очевидно, заслуживает сохранения для потомков. Своей честностью и самоиронией его работы вызывают улыбку, а также хорошо объясняют народную любовь и популярность изданий, где работает Василенко.

Выход этой книги подтверждает, что Анатолий Василенко в искусстве может многое. И художественную прозу. И стихи, и картины писать в самых разных жанрах -от натюрмортов до ню и пейзажей.

Интересно, что в прошлом году немецкий бизнесмен, который посетил его в сопровождении друзей, захотел приобрести у Василенко много карикатур: "Предлагал 200 евро за одну, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розсттрвваюсь. Ведь сейчас вышла довольно хорошая книга", - сказал художник ".

После локдауна в столичном Малом Мариинском Дворце и в львовской галерее Bankhotel откроется выставка работ Анатолия Василенко.

Антологию украинской карикатуры профинансировали архитектор Виктор Кудин и бизнесмен Вячеслав Юткин. Первый том состоял из лучших произведений 20 художников. В частности Владимира Казаневского, Александра Евтушенко, Юрия Кособукина, Анатолия Казанского.

Автор: Владимир БОНДАРЕНКО
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