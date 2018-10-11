"Позывной Бандерас" это шаг вперед по сравнению с "Червоным" - кинокритик Александр Гусев

11 октября во прокат вышел военный детектив "Позывной Бандерас".

Режиссер фильма - Заза Буадзе.

Главную роль исполнил актер днепровского театра "Верим!" Олег Шульга.

В одной из украинских частей на Донбассе действует российский диверсант. Капитан разведки Антон Саенко приезжает его обезвредить, по сюжету. Разведчик вырос в этих краях. Уехал с Донбасса много лет назад. Встречает свою первую любовь. Женщина живет одна и имеет ребенка. Саенко пересекается с другом детства, который воюет против Украины.

"Мне трудно определить, что за жанр фильма" Позывной Бандерас ", - говорит кинокритик Александр Гусев. - Впечатление, что авторы хотят затянуть в кинотеатр людей, которых интересует и детектив, и военное кино, и мелодрама. Но оно все намешано. Ни одна из историй не является полноценной. Я - поклонник детективов. В этом жанре зритель вместе с героем отслеживает и пытается вычислить преступника. А здесь диверсант выбран произвольно. Никто на него даже бы не подумал, нет ни одной зацепки. Этот фильм является шагом вперед по сравнению с "Червоным" (экранизация романа Андрея Кокотюхи о восстании бывших бойцов УПА в одном из лагерей ГУЛАГа - Gazeta.ua) того же режиссера. "Бандерас" более кинематографический, лучше снят. Но по сюжету и диалогами это очень телевизионное кино. Музыка подсказывает зрителю, где ему будет страшно, а где весело или грустно. Много штампов. К примеру, диверсант выдает их один за одним: о том, что Прибалтика - это тоже русский мир, о злых пиндосах. Это смехотворно и неубедительно. Сначала я сравнивал "Бандераса" с советской трилогией "Ошибка, судьба, возвращение резидента" Вениамина Дормана, где были советскские пропагандистские штампы. Но те фильмы были убедительны. А здесь как в "Денискиных рассказах" Виктора Драгунского, где есть театральная любительская постановка "Смерть шпиона Гадюкина", когда все понятно по названию.

Автор: http://lviv1256.com Исполнитель главной роли в фильме "Позывной Бандерас" Олег Шульга в 2014-м год отслужил командиром мотопехотного взвода на Луганщине.

Мне понравилось, как Олег Шульга сыграл главного героя. Хотя сам персонаж не интересен, трафаретный. Олегу удалось наполнить его своим шармом, сделать человечным. "Бандерас" - предполагаемое кино. Как только два парня в прошлом борются за девушку и падают в воду с моста, ты понимаешь, что один - главный герой, а другой станет российским наемником. И что они еще встретятся. С языком получилось очень неправдоподобно. Не все бойцы на Донбассе разговаривают на украинском. Зачем показывать, что все русскоязычные - плохие? ".

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Сценарий "Позывного Бандерас" написали на основе рассказов ветеранов войны на Донбассе. В фильме снялись реальные бойцы 37-й бригады. Натурные съемки проходили в Одесской и Херсонских областях .