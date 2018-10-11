"Позывной Бандерас" это шаг вперед по сравнению с "Червоным" - кинокритик Александр Гусев

11 октября во прокат вышел военный детектив "Позывной Бандерас".
Режиссер фильма - Заза Буадзе.
Главную роль исполнил актер днепровского театра "Верим!" Олег Шульга.
В одной из украинских частей на Донбассе действует российский диверсант. Капитан разведки Антон Саенко приезжает его обезвредить, по сюжету. Разведчик вырос в этих краях. Уехал с Донбасса много лет назад. Встречает свою первую любовь. Женщина живет одна и имеет ребенка. Саенко пересекается с другом детства, который воюет против Украины.
"Мне трудно определить, что за жанр фильма" Позывной Бандерас ", - говорит кинокритик Александр Гусев. - Впечатление, что авторы хотят затянуть в кинотеатр людей, которых интересует и детектив, и военное кино, и мелодрама. Но оно все намешано. Ни одна из историй не является полноценной. Я - поклонник детективов. В этом жанре зритель вместе с героем отслеживает и пытается вычислить преступника. А здесь диверсант выбран произвольно. Никто на него даже бы не подумал, нет ни одной зацепки. Этот фильм является шагом вперед по сравнению с "Червоным" (экранизация романа Андрея Кокотюхи о восстании бывших бойцов УПА в одном из лагерей ГУЛАГа - Gazeta.ua) того же режиссера. "Бандерас" более кинематографический, лучше снят. Но по сюжету и диалогами это очень телевизионное кино. Музыка подсказывает зрителю, где ему будет страшно, а где весело или грустно. Много штампов. К примеру, диверсант выдает их один за одним: о том, что Прибалтика - это тоже русский мир, о злых пиндосах. Это смехотворно и неубедительно. Сначала я сравнивал "Бандераса" с советской трилогией "Ошибка, судьба, возвращение резидента" Вениамина Дормана, где были советскские пропагандистские штампы. Но те фильмы были убедительны. А здесь как в "Денискиных рассказах" Виктора Драгунского, где есть театральная любительская постановка "Смерть шпиона Гадюкина", когда все понятно по названию.
Мне понравилось, как Олег Шульга сыграл главного героя. Хотя сам персонаж не интересен, трафаретный. Олегу удалось наполнить его своим шармом, сделать человечным. "Бандерас" - предполагаемое кино. Как только два парня в прошлом борются за девушку и падают в воду с моста, ты понимаешь, что один - главный герой, а другой станет российским наемником. И что они еще встретятся. С языком получилось очень неправдоподобно. Не все бойцы на Донбассе разговаривают на украинском. Зачем показывать, что все русскоязычные - плохие? ".
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Сценарий "Позывного Бандерас" написали на основе рассказов ветеранов войны на Донбассе. В фильме снялись реальные бойцы 37-й бригады. Натурные съемки проходили в Одесской и Херсонских областях .
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