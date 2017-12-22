Появился трейлер американской комедии "Опасный бизнес"

В сети появился первый трейлер американской комедии "Опасный бизнес" Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер американской комедии "Опасный бизнес".

Режиссер фильма - Нэш Эдгертон, который много лет работал специалистом по трюков. Авторами сценария стали Мэтью Стоун и Энтони Тамбакис.

Это криминальная комедия, в которой Шарлиз Терон играет босса крупной компании, погрязшей в обмане. Как-то одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, по которой гоняется весь мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Восемь подруг Оушена": что известно о самом ожидаемом фильме следующего года

Герой решает инсценировать собственное похищение, чтобы получить выкуп за свою находку. Но на этот раз все идет не по плану, и он попадает в мексиканский наркокартель. И для корпорации лучше, чтобы он был мертв.

Также в фильме снялись Амандра Сейфрид, Джоэл Эдгертон, Тэнди Ньютон и Майкл Ангарано.

В прокат картина выйдет весной 2018 года.

На Зимнем кинорынке Одесского международного кинофестиваля представили новогоднее фэнтези "Декабрьская сказка".