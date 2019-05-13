Появился трейлер 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

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В сети появился тизер-трейлер 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". На видео отсутствуют диалоги. На нем можно увидеть, как герои сериала входят в разрушенную Королевскую гавань. Ролик опубликовали на YouTube-канале HBO.

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После выхода на языке оригинала на следующий день появится русская озвучка. Качественный перевод делает студия LostFilm. Украинский перевод обычно выходит на следующий день после премьеры.

Легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

Автор романов "Песнь льда и пламени", по которым снимали сериал "Игра престолов", Джордж Мартин, выдал тайну о продолжении съёмок. Работа над проектами в самом разгаре, говорит писатель. Зрителей ждет 5 спин-оффов, в которых события произойдут в разные времена.